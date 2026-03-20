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Raphael vuelve a la Argentina: dónde se consiguen las entradas

Raphael, un grande de la música de España, regresa a la Argentina para mostrar su nuevo espectáculo con un presentación en Teatro Gran Rex.

Raphael vuelve a la Argentina.&nbsp;

Raphael vuelve a la Argentina. 

Raphael, referente de la música de España, regresará a la Argentina con su espectáculo “Raphaelísimo” en una noche que promete repasar más de seis décadas de trayectoria. La cita será el próximo 17 de octubre en el Teatro Gran Rex.

El músico aterriza en suelo porteño con el título de “Persona del Año 2025”, la máxima distinción otorgada por la Academia Latina de la Grabación.

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También mostrará las canciones de su más reciente álbum “Ayer... aún”, un homenaje a la chanson francesa que rinde tributo a figuras como Édith Piaf y Charles Aznavour.

Con su mística voz como guía, se espera un show que continúe cautivando a públicos de distintas generaciones, con un repertorio que combina clásicos y nuevas versiones.

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Raphael vuelve a la Argentina.

Raphael vuelve a la Argentina.

Cómo conseguir las entradas para Raphael

Las entradas estarán a la venta este viernes 20 a partir de las 10. Las entradas para “Raphaelísimo” se consiguen únicamente por Tuentrada.com.

La presentación en Buenos Aires contará con producción de Fenix Entertainment, una compañía global con más de 35 años de trayectoria y presencia en América Latina y Europa.

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