Laura Novoa recordó el trato "agresivo" que recibió en el Cantando 2020

Laura Novoa contó que uno de las experiencias más difíciles de su carrera y en la televisión fue su paso por Cantando 2020, el ciclo de El Trece que terminó marcando un antes y un después en el vínculo de la actriz con la música.
Laura Novoa estuvo en Cantando 2020 y tiene los peores recuerdos del certamen y de las devoluciones que recibió por parte del jurado.
Laura Novoa contó que uno de las experiencias más difíciles de su carrera y en la televisión fue su paso por Cantando 2020, el ciclo de El Trece que terminó marcando un antes y un después en el vínculo de la actriz con la música.
“Tuve un paso por el Cantando 2020. Me gusta contarlo así: mi mamá, cuando era chica, me decía que yo era una gran cantante. Y crecí con esas palabras, me tiraba muchas flores y me creí que cantaba muy bien. Siempre me gustó actuar, cantar y bailar pero, profesionalmente, se me dio lo primero. Hasta que fui al Cantando y ahí se me fueron las ganas de cantar, me mató la ilusión”, le contó a Pronto.
Además, Laura Novoa dio más detalles de ese fallido paso el Cantando 2020: “Porque todo fue muy agresivo, me resultó muy frustrante y triste lo que pasó con ese show del jurado”.
Aunque sabía que no era cantante profesional, decidió probar. “Y sí, aunque yo no quería ser cantante. Pero fui y así pasó”, dijo. "Fui al Cantando y ahí se me fueron las ganas de cantar, me mató la ilusión", sentenció la actriz.
Laura Novoa también explicó por qué el trato poco amable que recibió en el programa le resultó especialmente doloroso debido a que es disléxica.
“Soy disléxica y trato con chicos con discapacidades porque me interesa la integración. Sé muy bien cuál es el valor de cuidar y alentar porque desde afuera se puede tanto matar de raíz como permitir que ese brote crezca y se convierta en flor”, dijo.