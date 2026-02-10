Juliana Scaglione enamorada de un futbolista: quien es el jugador que la conquistó

Juliana Scaglione reveló quien es su nuevo novio y se convirtió en botinera.

Una de las exjugadoras más reconocidas de Gran Hermano Juliana Scaglione, reconocida como Furia en la casa, llamó la atención en las últimas horas al postear una imagen y así confirmar que está de novia con un futbolista , pero sus seguidores quieren saber más de su nuevo amor.

En la foto que subió se la puede ver abrazada y muy feliz junto al arquero del Club Excursionista, Nicolás Rodríguez. Pero, para sellar el amor, en el mismo posteo añadió un emoji de corazón para que todos sepan que se trata de un romance entre la jugadora del reality y el jugador.

Sus seguidores estallaron ante la imagen y se preguntaron enseguida quién era el acompañante de Furia. A ambos se los puede ver felices dentro de un ascensor y sacando la foto a través del espejo del mismo. Lo que destacaron los seguidores de Scaglione fue que originalmente la publicación la hizo su enamorado y luego Furia la replicó en sus stories.

Desde el mismo momento en el que aparecieron las imágenes y las dedicatorias la gente empezó a sacar sus conclusiones hablaron de "romance". Si bien ninguno de los protagonistas dio declaraciones, todos esperan la palabra de Furia que nunca se guarda nada.

Más detalles del nuevo amor de Furia: Juliana Scaglione

Rodríguez, además de ser deportista, es padre de una niña llamada Clara. Arrancó su carrera en el Club Atlético River Plate, donde tuvo como compañero y maestro a Trapito Barovero. De él aprendió todos los secretos para cuidar del arco.

Al salir del club de Núñez se fue a jugar a Talleres de Córdoba. Posteriormente pasó a Unión San Felipe de Chile, y al regresar al país vistió las camisetas de Temperley, Fenix, Berazategui y desde esta temporada defenderá el arco de Excursionistas en la B Metropolitana.

¿Cómo se llevará Furia con esta nueva faceta de convertirse en botinera?