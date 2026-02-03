Internaron a Peter Lanzani, pero él mismo compartió una particular foto para llevar tranquilidad

Peter Lanzani fue quien finalmente llevó tranquilidad respecto a su salud al contar qué fue lo que le sucedió.

Durante la noche del lunes se conoció la información sobre que Peter Lanzani fue internado en el Sanatorio Colegiales tras sufrir una descompensación. La primicia fue de Pepe Ochoa en LAM (América TV), quien destacó que estaba acompañado por su novia, pero hace pocas horas el actor brindó tranquilidad a sus seguidores con una particular imagen.

“Lo tuvieron que asistir en una silla de ruedas, le sacaron sangre y le hicieron una batería de estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, indicó el panelista durante la transmisión del programa que conduce Ángel de Brito.

En tanto, en el ciclo TN Show también hablaron de la salud del actor y resaltaron que la preocupación de los médicos fue la fiebre que no le bajaba. Además, detallaron que luego de algunos estudios, los médicos pudieron estabilizar su cuadro.

Finalmente, tras muchos rumores fue el mismo Lanzani quien a través de sus redes sociales dio detalles de lo sucedido con su salud que tenía en vilo a sus seguidores y a todo el mundo del espectáculo.

La sugerente imagen desde el centro de salud lo muestra a Lanzani con una bata semi desnudo y escribió junto al posteo: “Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes”.

A pesar del mal momento, en la imagen se lo puede ver sonriendo sonriendo.

Qué le pasó a Peter Lanzani

Para dejar bien en claro qué fue lo que le paso, el protagonista de “Argentina, 1985”, contó: “Tuve apendicitis, ya estoy operado. Estoy descansando en mi casa”.

Sobre el final del texto que escribió para llevar tranquilidad y debido a las distintas versiones que circularon en las últimas horas, Lanzani finalizó su mensaje con una contundente frase. “Informando con la verdad”, sentenció.

Mirá el video del anuncio sobre la internación de Peter Lanzani