Mica Viciconte vivió un desopilante momento en pleno streaming de Telefe con su hijo, Luca Cubero. Al pequeño le dieron ganas de ir al baño y lo manifestó sin problemas durante el programa generando las risas del resto de los integrantes del ciclo.

“Quiero hacer caca”, dijo Luca en pleno streaming, descolocando a su mamá y a todos los integrantes de La Jugada en medio de una urgente situación del pequeño.

¡Ups! Viciconte reveló el disfraz que usó con Cubero: "Me sentía un cho..."

Se pudrió todo. Mica Viciconte, contra Wanda Nara: "En algún momento me la cruzaré"

“No. ¿Me podés esperar? Ya terminamos, un segundito”, le respondió Mica Viciconte conteniendo la risa. Daniela Celis acotó, que también es mamá, dijo comprensiva: “Quiere hacer caca. Es normal, los niños hacen caca”.

Luca es todo lo que está bien Sumate a #LaJugada de lunes a jueves a las 19:30hs por #StreamsTelefe pic.twitter.com/YrxRBysyFZ

El pedido del hijo de Mica Viciconte no quedó ahí y mientras la conversación transcurría al aire, el sonido de un gas irrumpió a Daniela Celis.

“Ay, no, no, llevalo”, dijo y luego la ex Gran Hermano bromeó sobre la comida que estaban degustando en el streaming: “Las cosas chinas le hicieron efecto”. Con picardía, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero expresó sin problemas: “¿Me tiro un pedito? Un pedito. Caca”.

Mica Viciconte y su hijo Luca.

Las carcajadas y las tentadas se apropiaron por completo del programa, mientras Mica Viciconte trataba de manejar el insólito momento: “No, no, estamos en un programa en vivo”.

Lizardo Ponce optó por invitarlos a que se retiren para que Luca Cubero pueda ir al baño tranquilo: “Un aplauso para Luca Cubero y Mica Viciconte. Andá a llevarlo a cagar”.