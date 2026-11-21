Mica Viciconte vivió un desopilante momento en pleno streaming de Telefe con su hijo, Luca Cubero. Al pequeño le dieron ganas de ir al baño y lo manifestó sin problemas durante el programa generando las risas del resto de los integrantes del ciclo.
Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, protagonizó un desopilante momento en el streaming de Telefe con los pedidos urgentes que se hizo a su mamá.
Mica Viciconte vivió un desopilante momento en pleno streaming de Telefe con su hijo, Luca Cubero. Al pequeño le dieron ganas de ir al baño y lo manifestó sin problemas durante el programa generando las risas del resto de los integrantes del ciclo.
“Quiero hacer caca”, dijo Luca en pleno streaming, descolocando a su mamá y a todos los integrantes de La Jugada en medio de una urgente situación del pequeño.
“No. ¿Me podés esperar? Ya terminamos, un segundito”, le respondió Mica Viciconte conteniendo la risa. Daniela Celis acotó, que también es mamá, dijo comprensiva: “Quiere hacer caca. Es normal, los niños hacen caca”.
El pedido del hijo de Mica Viciconte no quedó ahí y mientras la conversación transcurría al aire, el sonido de un gas irrumpió a Daniela Celis.
“Ay, no, no, llevalo”, dijo y luego la ex Gran Hermano bromeó sobre la comida que estaban degustando en el streaming: “Las cosas chinas le hicieron efecto”. Con picardía, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero expresó sin problemas: “¿Me tiro un pedito? Un pedito. Caca”.
Las carcajadas y las tentadas se apropiaron por completo del programa, mientras Mica Viciconte trataba de manejar el insólito momento: “No, no, estamos en un programa en vivo”.
Lizardo Ponce optó por invitarlos a que se retiren para que Luca Cubero pueda ir al baño tranquilo: “Un aplauso para Luca Cubero y Mica Viciconte. Andá a llevarlo a cagar”.