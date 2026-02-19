Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: cómo está el músico

El Indio Solari no correría riesgos de salud.

La cuenta oficial de Instagram del Indio Solari desmintió que el músico haya sufrido un ACV: se está haciendo chequeos por indicación médica.

Cabe recordar que al ídolo del rock nacional le diagnosticaron Parkinson hace diez años. “El doctor Park me la está jugando fuerte”, había dicho él hace un tiempo en sus redes sociales.

Por esa razón, en este último tiempo el Indio Solari eligió no mostrarse públicamente ni tampoco ir a entrevistas que sean fuera de su casa. Sin embargo, sorprende a sus fanáticos con mensajes o apariciones en recitales a través de las pantallas.

Qué dice la cuenta oficial del Indio Solari En medio de la preocupación por la información que circuló, desde el Instagram oficial del músico salieron a aclarar la situación. “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV”, expresa el comunicado.

