Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: cómo está el músico

El periodista Ángel de Brito informó primero que el Indio Solari habría sido internado con un grave diagnóstico. Enseguida la familia del músico lo descartó.

El Indio Solari no correría riesgos de salud.&nbsp;

Cabe recordar que al ídolo del rock nacional le diagnosticaron Parkinson hace diez años. “El doctor Park me la está jugando fuerte”, había dicho él hace un tiempo en sus redes sociales.

Por esa razón, en este último tiempo el Indio Solari eligió no mostrarse públicamente ni tampoco ir a entrevistas que sean fuera de su casa. Sin embargo, sorprende a sus fanáticos con mensajes o apariciones en recitales a través de las pantallas.

Qué dice la cuenta oficial del Indio Solari

En medio de la preocupación por la información que circuló, desde el Instagram oficial del músico salieron a aclarar la situación. “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV”, expresa el comunicado.

