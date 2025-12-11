Cómo fue el fuerte cruce entre L-Gante y Gustavo Méndez

El periodista Gustavo Méndez habló sin filtros sobre su tenso cruce que mantuvo con L-Gante, durante la emisión en vivo del programa de Moria Casán en la pantalla de El Trece , luego de que el músico lo trate de “logi”.

“Para mí sos un logi”, le dijo el músico al panelista cuando este intento leerle un mensaje de su ex representante Maxi “El Brother”.

¿Qué onda? Qué dijo L-Gante de la "relación secreta" con La China Suárez

¿Qué onda? La charla de Ian Lucas y Wanda sobre los rumores con Evangelina Anderson

Una vez finalizado el tenso cruce, el periodista habló sobre lo sucedido en Puro Show , en la pantalla de El Trece, y expresó su sorpresa por la inesperada reacción de L-Gante.

“Nunca me había pasado algo así. Lo que hacemos los periodistas es tener las dos partes siempre, es el ABC del oficio” aseguró Gustavo Méndez.

En la misma línea, Méndez explicó que el ex representante del cantante se comunicó con él para comentarle información sobre el polémico contrato con el músico, que desencadenó un conflicto en la Justicia.

“9.40, Maxi me escribe y me dice ‘¿Estás?’. Yo le pregunté si era él, porque tenía su número viejo. Me empezó a responder y le pasé todo a la producción, para ver si lo querían hacer en algún momento”, apuntó.

image Gustavo Méndez se expresó en las redes tras el cruce con L-Gante.

Gustavo Méndez habló del cruce con L-Gante

“Yo leí al aire exactamente lo que me escribió Maxi el Brother, sin agregar ninguna opinión. Antes de eso, se lo pasé a la producción para ver si lo querían hacer. Es información, no cometí ningún delito”, contó sin terminar de comprender la reacción del artista ante la sensible información.

Ante la repercusión de los medios de comunicación por lo sucedido, el periodista se expresó en sus redes y tildó a Elián de tener una actitud “casi violenta” con él.

“Para un programa de 25 años en TV ‘ubicar’ es ser prepotente, insultar, ser desubicado y casi violento, con contacto físico", tuiteó.