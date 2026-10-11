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Carolina Calvagni reveló el deseo que comparte con Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni estuvo de regreso en la Argentina y confesó el deseo que comparte con Nicolás Tagliafico, su pareja desde hace años.

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni.&nbsp;

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni. 

La influencer y empresaria estuvo como invitada en el canal de streaming Olga y habló de todo, incluso de un tema que suelen preguntarle a menudo.

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“Siento que hay mucha presión social con los hijos. Todo el tiempo nos están preguntando por el tema. Quizá es porque los jugadores suelen formar su familia desde muy jóvenes”, comenzó diciendo Carolina Calvagni en Olga.

Carolina Calvagni y sus prioridades

La esposa de Nicolás Tagliafico explicó que durante varios años sus prioridades fueron otras: “Yo siento que es muy un tema personal. En mi caso divido mi vida por etapas y por un tiempo los hijos no fueron mi prioridad, le di mucha importancia a mis proyectos, a viajar y a disfrutar de mi pareja”.

De todos modos, Carolina Calvagni reconoció que actualmente sus deseos cambiaron. “Y ahora sí siento que estoy en otra etapa de mi vida, donde estoy preparada para ser madre”, aseguró en la entrevista.

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico.

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico.

Finalmente, la empresaria confirmó que con Nicolás Tagliafico, quien es su pareja hace más de 10 años, ahora sí sienten que es el momento para convertirse en padres.

“Quiero aclarar que sí, con Nico queremos ser padres, pero será en el momento que decidamos nosotros”, cerró el tema Carolina Calvagni en forma contundente.

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