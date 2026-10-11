Carolina Calvagni reveló el deseo que comparte con Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni regresó por unos días a la Argentina para acompañar a Nicolás Tagliafico , que fue parte del partido despedida de Lionel Messi, y habló por primera vez de la maternidad y del deseo de agradar la familia junto con el ex Banfield.

La influencer y empresaria estuvo como invitada en el canal de streaming Olga y habló de todo, incluso de un tema que suelen preguntarle a menudo.

¡Ups! El picante video de Caro Calvagni y Tagliafico en sus vacaciones

“Siento que hay mucha presión social con los hijos. Todo el tiempo nos están preguntando por el tema. Quizá es porque los jugadores suelen formar su familia desde muy jóvenes”, comenzó diciendo Carolina Calvagni en Olga.

La esposa de Nicolás Tagliafico explicó que durante varios años sus prioridades fueron otras: “Yo siento que es muy un tema personal. En mi caso divido mi vida por etapas y por un tiempo los hijos no fueron mi prioridad, le di mucha importancia a mis proyectos, a viajar y a disfrutar de mi pareja”.

"Queremos ser padres y estamos preparados" Caro Calvagni, esposa de Nico Tagliafico y su proyecto de vida en pareja: "Hay mucha presión social con los hijos" pic.twitter.com/rkNBwPVnxk

De todos modos, Carolina Calvagni reconoció que actualmente sus deseos cambiaron. “Y ahora sí siento que estoy en otra etapa de mi vida, donde estoy preparada para ser madre”, aseguró en la entrevista.

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico.

Finalmente, la empresaria confirmó que con Nicolás Tagliafico, quien es su pareja hace más de 10 años, ahora sí sienten que es el momento para convertirse en padres.

“Quiero aclarar que sí, con Nico queremos ser padres, pero será en el momento que decidamos nosotros”, cerró el tema Carolina Calvagni en forma contundente.