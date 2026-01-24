Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de "Hijos del culo" en la Provincia

Bersuit Vergarabat se encuentra en gran gira nacional e internacional en el marco de la celebración de los 25 años del nacimiento de “Hijos del Culo” , su quinto disco de estudio. La banda terminó de consolidarse en la escena del rock con este álbum.

Mientras que Bersuit Vergarabat ya anuncia su regreso a La Plata y la cita será el viernes 20 de marzo en el Teatro Ópera. En este show la legendaria banda repasará el disco completo y sus otros clásicos en un festejo que promete ser inolvidable.

Las entradas están a la venta por sistema Livepass y boletería del teatro. Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés y 25% de reintegro.

Esta gira ya los ha llevado a diferentes puntos del país y España donde se presentaron en Barcelona, Ibiza, Palma de Mallorca, Madrid, Valencia, Málaga y Sevilla, con 6 de estos 7 shows con localidades agotadas.

“Hijos del culo” consiguió el galardón de doble platino y reunió a grandes clásicos del rock argentino como “Desconexión Sideral”, “Toco y me voy”, “Negra murguera”, “La bolsa”, entre otros. Además, el disco estuvo bajo la producción artística de Gustavo Santaolalla.

Lanzado en el año 2000 el disco los consolida como una de las bandas más potentes del momento, con una fuerte crítica social, el álbum ofreció 15 canciones que mezclaban rock, cumbia, murga, chacarera y electrónica, y que marcaron una generación.