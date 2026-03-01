Un Temperley entonado busca una nueva victoria ante Atlético Rafaela como visitante

Temperley enfrenta a Atlético Rafaela este domingo desde las 20.30 por la tercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional . El arbitraje estará a cargo de Juan Cruz Robledo, quien estará acompañado por Mariano Rossetti y Lucas Vázquez como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Lautaro Castagnola. El partido será televisado por LPF Play.

El equipo dirigido por Nicolás Domingo dejó buenas sensaciones en las primeras dos fechas, con la igualdad sin goles ante Tristán Suarez en Ezeiza y el triunfo por 1 a 0 sobre Agropecuario en el Alfredo Beranger. El Gasolero intentará imponer su orden defensivo y la intensidad en el mediocampo como principales argumentos para tratar de conseguir tres puntos fundamentales como visitante. Su entrenador está dando sus primeros pasos como orientador táctico y técnico, con lo cual está buscando su identidad y la del equipo.

En el primer partido, Domingo puso tres delanteros en cancha, en el segundo fueron dos puntas y ahora tiene dudas para conformar el once. En la defensa jugaría Valentín Werro o César Flores Prieto , en la mitad de la cancha Lucas Richarte o Gerónimo Tomasetti y en la delantera Gabriel Esparza o Gabriel Hauche.

La Crema llega con la necesidad de volver a sumar tras la derrota 2-1 frente a Deportivo Maipú en Mendoza. Aquel encuentro dejó sensaciones dispares: un buen inicio y ventaja en el marcador, pero también la expulsión de Juan Manuel Capurro, quien deberá cumplir tres fechas de suspensión por un codazo a un rival y no estará disponible ante el Gasolero.

La baja de Capurro obligará al entrenador a realizar al menos una modificación en la mitad de la cancha. Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de Marcos Fernández, Leonardo Flores y Ciro Leineker, quienes continúan recuperándose de distintas molestias.

Iván Juárez mantendría la base del equipo que viene utilizando, aunque con ajustes en el sector medio. Rodrigo Suárez aparece como una alternativa concreta para ingresar desde el arranque, mientras que por la banda izquierda se mantiene la incógnita entre Obando y Pardo.

Historial entre Temperley y Atlético Rafaela

El historial profesional entre Temperley y Atlético Rafaela registra siete enfrentamientos oficiales: tres victorias para la Crema, dos para el Gasolero y dos empates. El último cruce fue en 2024, por la Primera Nacional, con igualdad 1-1 en Rafaela.

Probables formaciones

Atlético Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Rodrigo Suárez y Agustín Obando o Matías Pardo; Martiniano Moreno y Lucas Albertengo. DT: Iván Juárez.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Valentín Werro o César Flores Prieto, Gian Nardelli, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte o Gerónimo Tomasetti, Gabriel Esparza o Gabriel Hauche, Luciano Nieto; Fernando Brandán y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Hora: 20.30

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Estadio: Monumental