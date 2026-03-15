Temperley tiene una parada brava en Salta por la Primera Nacional

Después de la caída ante Atlético de Rafaela, Temperley tendrá esta tarde otro duro examen de visitante cuando, desde las 16 y con arbitraje de Pablo Giménez, visite al siempre complicado Gimnasia y Tiro de Salta , por la fecha 5 de la Primera Nacional .

El Gasolero, que perdió de manera ajustada en Santa Fe, volverá jugar en el interior, algo siempre difícil, con el objetivo de traerse, al menos, un punto de su visita al Gigante del Norte, donde 2024 consiguió un triunfazo con goles de Julián Mavilla y Fernando Martínez, cortándole una importante racha al conjunto salteño en su casa.

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Sin embargo, el desafío no será nada sencillo. Enfrente estará uno de los equipos con puntaje perfecto en el inicio de temporada, ya que ganó los tres partidos que disputó, con seis goles a favor y sólo dos en contra, y se perfila como uno de los candidatos a pelear por el ascenso.

Por eso, producto de estos recientes resultados, Temperley ve a este partido una buena oportunidad para despegar y sacar chapa en una Primera Nacional que recién arranca. Gimnasia, en tanto, buscará ratificar su poderío ante el duro conjunto gasolero.

Temperley, con cambios para dar el golpe

El entrenador Nicolás Domingo realizará dos cambios respecto al respecto al equipo que cayó ante Rafaela, ya que no jugarán Gian Nardelli y Gabriel Esparza. Ambos futbolistas, por diferentes dolencias, quedaron afuera de la lista de concentrados. En sus lugares entraron Lorenzo Monti y Julián Carrasco.

Sin embargo, hasta el momento, el DT no confirmó el equipo y todavía no definió quiénes serán los futbolistas que ingresarán por los dos lesionados.

temperley-nicolas-domingo El DT de Temperley realizará dos cambios obligados.

En ese sentido, Santiago Flores es el que más chances tiene de ingresar por Nardelli, justamente lo reemplazó en el segundo tiempo ante La Crema. En tanto, por Esparza, hay dos posibilidades. Por un lado, puede ingresar Carrasco o Franco Benítez, ambos de características similares, o poner a Gabriel Hauche para jugar con un 4-4-2.

Gimnasia y Tiro, y una racha que asusta a Temperley

El equipo salteño arrancó con todo la actual temporada de la Primera Nacional y además tiene al goleador del campeonato: Lautaro Gordillo, quien anotó cinco de los seis goles que convirtió el equipo en tres partidos.

Por este motivo, Fernando Quiroz no realizará cambios y apostará por los mismos once futbolistas, entre ellos Walter Montoya, con los que le ganó por 2-0 a Almagro en la fecha pasada.

Posibles formaciones

Gimnasia y Tiro: Joaquín Papaleo; Ivo Chaves, Gonzalo Soto, Manuel Guanini, Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Walter Montoya, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Lautaro Gordillo y Nicolás Contín.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Valentín Werro, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Luchas Richarte; Fernando Brandán, Luciano Nieto, Franco Benítez; Marcos Echeverría.

Árbitro: Pablo Giménez. Estadio: El Gigante del Norte. Hora: 16. TV: LPF Play.