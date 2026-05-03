domingo 03 de mayo de 2026
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3 de mayo de 2026
en vivo En José Ingenieros.

Temperley perdonó mucho y se lo empató a Almagro

El Gasolero abrió el marcador a través de Franco Benítez, pero erró mucho. De cabeza, Mateo Benegas igualó las acciones. Televisa LPF Play.

Temperley quiere volver a ganar. No lo hace desde el clásico.

Temperley quiere volver a ganar. No lo hace desde el clásico.

Temperley quiere volver a ganar. No lo hace desde el clásico.

Temperley quiere volver a ganar. No lo hace desde el clásico.

EN VIVO

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¡GOL DE ALMAGRO!

A los 25 minutos. En las alturas ganó Mateo Benegas para darle la igualdad al Tricolor. Lo sufre Temperley.

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Temperley perdona demasiado

Marcos Echeverría y Fernando Brandán perdieron sus chances de aumentar el marcador.

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Luciano Nieto avisó de entrada

El “10” Gasolero encaró por derecha y metió un zurdazo que despejó el arquero.

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Comenzó el segundo tiempo

Almagro y Temperley disputan los 45 minutos finales en el estadio Tres de Febrero.

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Final del primer tiempo

Temperley justifica el 1-0 sobre Almagro. El equipo de Nicolás Domingo es superior al Tricolor.

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¡GOL DE TEMPERLEY!

A los 24 minutos. La aguantó de espaldas Marcos Echeverría para el remate esquinado de Franco Benítez.

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Estuvo cerca el Gasolero

Con la misma fórmula, otra vez solo Fernando Brandán no pudo empujarla al gol.

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La respuesta de Temperley

Se filtró Fernando Brandán por el medio exigiendo de cabeza a Emiliano González.

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Tapadón de Lisandro Morrone

El arquero de Temperley sacó del ángulo izquierdo un tiro libre de Julián Marchioni.

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Arrancó el partido en José Ingenieros

En duelo de necesitados, Temperley visita a Almagro por la 12º fecha de la zona B de la Primera Nacional, con la misión de lograr una victoria para cortar la racha de empates que impidió despegar en su grupo. El Tricolor, por su parte, debe hacerlo para salir de zona de descenso.

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Así forman Almagro y Temperley

Almagro: Emiliano González; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Francisco Marco y Enzo Silcan; Pablo Palacio, Julián Marchioni, Tobías Macíes y Thiago López; Franco Bustamente y Mateo Benegas. DT: Carlos Mayor.

Temperley: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Fernando Brandán, Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti y Luciano Nieto; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Árbitro: Julián Jerez. Estadio: Tres de Febrero. TV: LPF Play.

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