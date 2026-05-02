San Martín domina, pero no lastima a Brown de Adrogué

Brown de Adrogué tuvo la primera
29' ST. Con un remate desde afuera del área, Alan Visco obligó una buena respuesta del experimentado arquero Maxi Gagliardo.
Giovini, otra vez salva a Brown de Adrogué
19' ST. Gran respuesta del arquero del Tricolor ante un remate bajo de Velázquez.
San Martín sigue con el dominio, pero no gravita
15' ST. El local tiene el control de las acciones, domina a Brown de Adrogué, pero no tiene claridad en los metros finales.
¡Inició el segundo tiempo en Burzaco!
0' ST. San Martín y Brown de Adrogué ya juegan los últimos 45 minutos del clásico barrial de Almirante Brown.
¡Final del primer tiempo!
45' PT. San Martín y Brown de Adrogué igualan sin goles al cabo de los primeros 45 partidos de este encuentro válido por la fecha 14 de la Primera B.
Sebastián Giovini, gigante
25' PT. El arquero de Brown de Adrogué se lució ante un cabezazo dentro del área de Zarget y salvó la valla de su arco. En el rebote, el "9" definió desviado.
Otro aviso de San Martín
12' PT. Velázquez desbordó por izquierda, se sacó un rival y sacó un preciso centro que conectó Serpa, imponiéndose entre los centrales, pero la pelota se fue desviada.
Gol anulado para San Martín
7' PT. Tras un remate defectuoso desde afuera del área, Nicolás Barrera definió de cabeza a la red, pero Ariel Cruz anuló la jugada. Decisión correcta del árbitro.
¡Comenzó el partido en el Francisco Boga!
0' PT. San Martín hizo rodar la pelota y comenzó el clásico contra Brown de Adrogué, en Burzaco.
Formaciones confirmadas de San Martín y Brown de Adrogué
San Martín: Maximiliano Gagliardo; Sergio Modón, Richard Lazarev, Rodrigo González, Nicolás Barrera; Rodrigo Díaz, Rodrigo Peralta, Nicolás Gauna; Rodrigo Velázquez, Emanuel Zarget e Ignacio Serpa.
Brown de Adrogué: Sebastián Giovini; Mariano Pieres, Carlos Aguirre, Lucas Irusta, Adriel Ortíz; Tomás Patrizio, Elían Robles, Jonathan Bogado; Matías Sproat; Bruno Báez y Octavio Padovani.
Arbitro: Ariel Cruz.
Hora: 18.
Cancha: San Martín de Burzaco.
TV: LPF Play.