sábado 02 de mayo de 2026
Escribinos
2 de mayo de 2026
en vivo Ahora.

San Martín domina, pero no lastima a Brown de Adrogué

El Azul sostiene la superioridad del primer tiempo, pero no pudo gravitar. El Tricolor, por su parte, apela a una contra. Va por LPF Play.

Brown y San Martín jugará un partido clave en Burzaco.

Brown y San Martín jugará un partido clave en Burzaco.

Brown y San Martín jugará un partido clave en Burzaco.

Brown y San Martín jugará un partido clave en Burzaco.

EN VIVO

Live Blog Post

Brown de Adrogué tuvo la primera

29' ST. Con un remate desde afuera del área, Alan Visco obligó una buena respuesta del experimentado arquero Maxi Gagliardo.

Live Blog Post

Giovini, otra vez salva a Brown de Adrogué

19' ST. Gran respuesta del arquero del Tricolor ante un remate bajo de Velázquez.

Live Blog Post

San Martín sigue con el dominio, pero no gravita

15' ST. El local tiene el control de las acciones, domina a Brown de Adrogué, pero no tiene claridad en los metros finales.

Live Blog Post

¡Inició el segundo tiempo en Burzaco!

0' ST. San Martín y Brown de Adrogué ya juegan los últimos 45 minutos del clásico barrial de Almirante Brown.

Live Blog Post

¡Final del primer tiempo!

45' PT. San Martín y Brown de Adrogué igualan sin goles al cabo de los primeros 45 partidos de este encuentro válido por la fecha 14 de la Primera B.

Live Blog Post

Sebastián Giovini, gigante

25' PT. El arquero de Brown de Adrogué se lució ante un cabezazo dentro del área de Zarget y salvó la valla de su arco. En el rebote, el "9" definió desviado.

Live Blog Post

Otro aviso de San Martín

12' PT. Velázquez desbordó por izquierda, se sacó un rival y sacó un preciso centro que conectó Serpa, imponiéndose entre los centrales, pero la pelota se fue desviada.

Live Blog Post

Gol anulado para San Martín

7' PT. Tras un remate defectuoso desde afuera del área, Nicolás Barrera definió de cabeza a la red, pero Ariel Cruz anuló la jugada. Decisión correcta del árbitro.

Live Blog Post

¡Comenzó el partido en el Francisco Boga!

0' PT. San Martín hizo rodar la pelota y comenzó el clásico contra Brown de Adrogué, en Burzaco.

Live Blog Post

Formaciones confirmadas de San Martín y Brown de Adrogué

San Martín: Maximiliano Gagliardo; Sergio Modón, Richard Lazarev, Rodrigo González, Nicolás Barrera; Rodrigo Díaz, Rodrigo Peralta, Nicolás Gauna; Rodrigo Velázquez, Emanuel Zarget e Ignacio Serpa.

Brown de Adrogué: Sebastián Giovini; Mariano Pieres, Carlos Aguirre, Lucas Irusta, Adriel Ortíz; Tomás Patrizio, Elían Robles, Jonathan Bogado; Matías Sproat; Bruno Báez y Octavio Padovani.

Arbitro: Ariel Cruz.

Hora: 18.

Cancha: San Martín de Burzaco.

TV: LPF Play.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Malena Soto, la joven asesinada en Ingeniero Budge.
Juicio.

El femicidio en el hotel de Budge: "Que pague por lo que hizo"