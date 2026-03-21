Lanús se la juega ante Vélez en Liniers: choque de candidatos por el Torneo Apertura

Lanús tendrá un duro compromiso este sábado desde las 15.30 cuando visite a Vélez en el José Amalfitani. En un encuentro correspondiente a la fecha número 12 del Torneo Apertura, el Granate enfrentará al líder de la Zona A del Torneo Apertura . El partido contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será televisado por TNT Sports Premium.

Luego de la gran victoria por 5 a 0 ante Newells, el Granate dirigido por Mauricio Pellegrino llega en su mejor momento al choque ante Vélez, el puntero e invicto de la zona.

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Vélez, además de que es uno de los dos invictos que tiene el Apertura (Defensa es el otro), es el líder absoluto de la Zona A con 22 puntos, producto de 6 triunfos y de 4 empates. El Fortín viene de derrotar por 2 a 0 a Platense en Vicente López con goles de Florian Monzón y de Lucas Robertone. "Veo más maduro al equipo pero no podemos relajarnos", aseveró Guillermo Barros Schelotto, ex entrenador de Lanús , tras el triunfo ante el Calamar, y agregó que el equipo está firme y serio de visitante y de local.

Lanús viene de golear 5-0 a Newell´s en La Fortaleza con una actuación estelar de Dylan Aquino, quien marcó por triplicado. Con este triunfazo, el Granate , que aún debe un encuentro ante Argentinos Juniors, acumula dos victorias consecutivas, alcanzó las 15 unidades y se metió en puestos de playoffs. En dicho encuentro, debutó el colombiano Yoshan Valois, la última incorporación. "Ésto es maravilloso para mí", aseveró en zona mixta.

El Granate llega en levantada después de lo que fue la derrota ante Boca y ahora sueña con dar el golpe en un reducto complicado históricamente. Con 4 triunfos, 3 empates y 2 derrotas, el equipo dirigido por Pellegrino busca consolidarse entre los 8 primeros y quiere dar una prueba de carácter ante uno de los mejores equipos del campeonato.

Historial entre Lanús y Vélez

Vélez Sarsfield mantiene una amplia superioridad histórica sobre Lanús en el profesionalismo, con 66 victorias frente a 32 triunfos del Granate y 44 empates en 142 partidos oficiales. El Fortín lleva una ventaja notable, destacándose en los enfrentamientos recientes, incluyendo definiciones en torneos locales y sudamericanos.

La última vez que se enfrentaron fue el 30 de agosto del 2025 por la fecha número 7 del Torneo Clausura. Fue victoria de Vélez por 3 a 0 con goles de Brian Romero, Tomás Galván y Maher Carrizo. El último triunfo de Lanús sobre Vélez en Liniers fue el 6 de enero de 2021, cuando se impuso 1 a 0 con gol de José Pepe Sand por el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Probables formaciones

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Manuel Lanzini, Tobías Andrada, Dylan Godoy; Brian Romero o Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Dylan Aquino; Ramiro Carrera, Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora : 15.30

TV : TNT Sports Premium

Árbitro : Pablo Dóvalo

VAR : Laura Fortunato