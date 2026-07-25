sábado 25 de julio de 2026
Escribinos
25 de julio de 2026
en vivo Ahora.

Lanús le gana a San Lorenzo en la Fortaleza

Con un gol de Valois a los 20 minutos del complemento, Lanús pasó a ganarle al Ciclón por la primera fecha del Torneo Clausura.

lanus san lorenzo
lanus san lorenzo

EN VIVO

Tiempo cumplido: se adicionaron 5 minutos

Gill salvó a San Lorenzo

Sobre los 42 minutos, y tras un error de Perruzzi, Dylan Aquino probó desde afuera del área y Gill salvó al Ciclón, mandando el balón al córner.

Losada da garantías a Lanús

Sobre los 35 minutos, el arquero respondió bien ante un remate esquinado de Perruzzi desde afuera de área que traía peligro.

¡GOOOOL DE LANÚS!

Sobre los 20 minutos, Yohan Valois recibió dentro del área con espacios y remató fuerte enfrente de Gil para adelantar en el marcador a Lanús.

¡Arrancó el segundo tiempo!

Lanús y San Lorenzo disputan los últimos 45 minutos

¡Final del primer tiempo!

En un entretenido partido, Lanús y San Lorenzo igualan 0 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos.

Gill se lució y evitó el gol de Lanús

El arquero de San Lorenzo respondió bárbaro ante un remate muy complicado de Besozzi dentro del área.

¡Otra vez el palo evitó el gol de San Lorenzo!

El arco de Lanús seguía moviéndose cuando, un minuto más tarde, Alexis Cuello probó desde afuera del área y estrelló nuevamente su remate en el palo.

Respondió San Lorenzo y el palo salvó a Lanús

Antes de los 15, Gulli recibió con espacios y probó con un remate rasante que complicó a Losada, y en el rebote Cuello remató en el palo.

Llegó la primera para Lanús

Sobre los 8 minutos, Lanús robó en la salida de San Lorenzo y estuvo cerca del gol. La inició Besozzi con su equipo, la continuó Sepúlveda con un centro rasante, pero Gill se anticipó y le ahogó el grito a Valois.

Arrancó el partido

Lanús y San Lorenzo ya disputan los primeros 45 minutos minutos en la Fortaleza de Guidi y Cabrero.

José Manuel López, otra vez en casa

El "Flaco" López dijo presente en la Fortaleza de Guidi y Cabrero luego de su participación en la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Formaciones de Lanús y San Lorenzo

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Lucas Belozzi, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzon, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Manuel Insaurralde y Gonzalo Alassia; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Estadio: Ciudad de Lanús. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Hora: 21.30.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Gustavo Álvarez encontró club tras su salida de San Lorenzo.
Un gran desafío.

Con la Libertadores en la mira, Álvarez asume en un grande de Sudamérica