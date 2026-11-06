En un partido con polémicas, Banfield pierde con Atlético Tucumán

¡Arrancó el segundo tiempo!
Banfield y Atlético Tucumán disputan los últimos 45 minutos de la temporada.
¡Final del primer tiempo!
Banfield se va al descanso con una derrota por 2 a 0 ante Atlético Tucumán y abucheado por sus hinchas.
EL ENOJO DE LA GENTE DE BANFIELD LUEGO DEL FINAL DEL PRIMER TIEMPOLos hinchas del Taladro se enojaron con sus jugadores tras la derrota parcial por 2-0 ante Atlético Tucumán.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/V16NQibFby— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026
¡Gol de Atlético Tucumán!
Otra vez con la pelota parada como aliada, Ruiz Rodríguez volvió a convertir, esta vez de cabeza, para marcar el 2 a 0 en el estadio Florencio Sola.
EN UNA RÁFAGA, DOBLETE DE RODRÍGUEZ PARA ATLÉTICO TUCUMÁNEl defensor del Decano metió su segundo gol y aumentó la ventaja ante Banfield.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/75AnRQRr3F— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026
¡Gol de Atlético Tucumán!
Sobre los 13 minutos, y tras un comienzo que favoreció a Banfield, la visita rompió el cero con una jugada de pelota parada: Ruiz Rodríguez apareció libre dentro del área y no falló con su remate.
RODRÍGUEZ METIÓ EL 1-0 DE ATLÉTICO TUCUMÁNEl jugador del Decano anticipó a todos y definió para abrir el marcador ante Banfield.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/oguiXs2kzV— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026
¡Gol anulado a Banfield!
A los 2 minutos, Lautaro Gómez había marcado el 1 a 0, pero el árbitro anulado el tanto por una posición adelantada de Adrián Balboa tras intervención del VAR.
EL VAR ANULÓ EL 1-0 DE BANFIELD POR OFFSIDEGómez capturó el rebote en el área y la mandó a guardar, pero todo fue anulado por un offside previo de Balboa.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/v1xpaHkMVQ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026
¡Arrancó el partido en el estadio Florencio Sola!
Banfield y Atlético Tucumán ya juegan por la fecha 16 del Torneo Clausura.
Homenaje para Julio Falcioni, DT emblema de Banfield
Antes del inicio del partido, la dirigencia de Banfield le realizó un homenaje a Julio Falcioni, quien comandó el equipo que logró su primer título en el Torneo Apertura 2009 y tuvo cinco ciclos en la institución.
El DT de Atético Tucumán fue ovacionado por los hinchas y recibió una paqueta por su labor.
EL RECONOCIMIENTO DE BANFIELD A FALCIONIEn la previa del encuentro, le entregaron una plaqueta a Falcioni, ídolo del Taladro.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2Af8pPkaTb— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026
Equipos confirmados: así forman Banfield y Atlético Tucumán
Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo; Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Clever Ferreira, Juan Rodríguez, Juan Infante; Lautaro Godoy, Julián Fernández, Pimienta; Renzo Tesuri, Alexis Canelo, Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
Historial y último antecedente entre Banfield y Atlético Tucumán
El profesionalismo registra un total de 33 enfrentamientos entre ambos clubes, con una paridad notable: 11 victorias para Banfield, 9 para Atlético Tucumán y 12 empates.
La última vez que se vieron las caras fue el pasado 26 de abril por el Torneo Apertura, en un disputado 1-1 en el Monumental José Fierro con goles de Franco Nicola para los tucumanos y Neyder Moreno para el conjunto del sur bonaerense.
Banfield y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes desde las 22 en el Florencio Sola en un encuentro correspondiente a la decimosexta y última fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El partido, que contará con el arbitraje de Maximiliano Manduca y Adrián Franklin en el VAR, será transmitido en vivo por la pantalla de TNT Sports.
El cruce encuentra a ambos equipos sin posibilidades matemáticas de acceder a la fase final del campeonato. Atlético Tucumán llega ubicado en la 10.° posición de la zona con 17 unidades, mientras que el local, Banfield, se posiciona 13.° con 14 puntos. Pese a no pelear por el título, los puntos en juego resultan vitales para engrosar el colchón de cara a la tabla de promedios de la temporada 2027.
Para Pedro Troglio, la prioridad absoluta está fijada en el sábado 14 de noviembre. Ese día, Banfield afrontará el partido más importante del año: la semifinal de la Copa Argentina ante Boca. Por este motivo, se vislumbra una alineación alternativa para recibir al Decano, resguardando a las principales figuras para evitar lesiones o fatigas musculares.
El estadio de Banfield con restricciones
El ambiente en Peña y Arenales estará condicionado por la reciente sanción impuesta por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), a raíz de los incidentes registrados en el Clásico del Sur frente a Lanús. Para este compromiso, la tribuna Osvaldo Fani verá reducida su capacidad al 50% y estará estrictamente prohibido colgar banderas en el alambrado perimetral de la tribuna Valentín Suárez.
El equipo dirigido por Pedro Troglio viene de sufrir una derrota por 3 a 1 frente a Independiente Rivadavia, en Mendoza, por la fecha anterior del Clausura. Previamente, había empatado 1 a 1 ante Lanús en el clásico del Sur y perdido 1 a 0 contra Argentinos Juniors.
Con esos resultados, el Taladro quedó sin chances matemáticas de meterse entre los ocho mejores de la Zona B. Actualmente, ocupa el decimotercer puesto, con 14 puntos, y buscará despedirse del torneo con una alegría ante su gente.
Probables formaciones
Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro o Santiago López García, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, David Zalazar, Lisandro Piñero o Lautaro Gómez; Alexander Machado, Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari o Maximiliano Villa, Juan Infante; Renzo Tesuri, Julián Fernández, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz, Franco Nicola. DT: Julio César Falcioni.
Hora: 22.00
Árbitro: Maximiliano Manduca
Estadio: Florencio Sola
TV: TNT Sports