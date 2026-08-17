Descuenta Lanús y hay partidazo en la Fortaleza

Casi casi el empate
La filtró Carlos Izquierdoz para Yoshan Valois, gran respuesta de Rodrigo Rey
Llegó Lanús de tiro libre
Lo ejecutó Matías Sepúlveda contra la derecha del arquero que respondió bien.
¡¡¡GOL DE LANÚS!!!
A los cinco minutos. Control y definición de Allan Wlk tras un pase atrás de Ramiro Carrera.
¡Descuenta el Granate! Wlk y el 1-2 de @clublanus ante Independiente. pic.twitter.com/ALmtmCjSsb— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 17, 2026
¡¡¡GOL DE INDEPENDIENTE!!!
Al minuto. Lautaro Millán aprovechó un pase corto del arquero en una salida para ampliar las cifras.
¡GRITALO CON TODO!Lautaro Millán anotó también el segundo de #Independiente. pic.twitter.com/uoOcC6aS8w— SoyDelRojo.com (@SoydelRojoCom) August 17, 2026
Comenzó el segundo tiempo
Lanús buscará torcer el resultado frente a un Independiente certero.
Final del primer tiempo
Lanús, que fue más, pierde con Independiente 1-0 en un duelo clave para meterse en zona de copas.
45’ +1 Final del 1T: Lanús 0-1 IndependienteLPF - Clausura 20265ª fecha#JuegaLanús pic.twitter.com/4wE3lxS0kl— Club Lanús (@clublanus) August 17, 2026
¡¡¡GOL DE INDEPENDIENTE!!!
A los 36 minutos. Después del tiro de Pérez Cursi al travesaño, una atajada de Nahuel Losada, la metió Santiago Montiel al medio para que Lautaro Millán rompa el cero en la Fortaleza.
"Millan":Por el gol de Independiente a Lanús en el #TorneoClausura pic.twitter.com/8eeojzpCBl— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 17, 2026
Otra vez el travesaño
Ahora el que no pudo convertir fue Dylan Aquino con un derechazo.
Respondió el Rojo
Centro de Santiago Montiel y frentazo alto de Kevin Lomónaco.
El travesaño lo negó
Lanús buscó por arriba, remató Ramiro Carrera, salvaron Rodrigo Rey y el horizontal.
QUÉ ATAJADA DE RODRIGO REY VS. LANÚS. pic.twitter.com/8MNruyfuCg— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 17, 2026
Buena llegada de Lanús
La arrancó Dylan Aquino a toda velocidad para el remate de Eduardo Salvio a las manos del arquero.
Comenzó el partido
Lanús, que maquilló su imagen con una goleada en Córdoba frente a Talleres, recibe a un Independiente en llamas que tiene nuevo entrenador, por la 5º fecha de la zona A del Torneo Clausura.
Así forman Lanús e Independiente
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Dylan Aquino; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA TARDE pic.twitter.com/OUPOAUUBSr— Club Lanús (@clublanus) August 17, 2026
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Miguel Arrayago y Facundo Zabala; Lautaro Millán, Mateo Pérez Cruci, Iván Marcone y Santiago Montiel; Josías Palais y Gabriel Ávalos. DTS: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio (interinos).
¡ASÍ FORMA #INDEPENDIENTE EN LANÚS!#TodoRojo pic.twitter.com/7FpqTTkN0A— C. A. Independiente (@Independiente) August 17, 2026
Hora:17. Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports Premium.