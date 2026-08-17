lunes 17 de agosto de 2026
Escribinos
17 de agosto de 2026
en vivo Torneo Clausura.

Descuenta Lanús y hay partidazo en la Fortaleza

Allan Wlk pone a Lanús en juego luego de los dos goles de Lautaro Millán para Independiente, que se impone 2-1 en Cabrero y Guidi.

Dylan Aquino, el mejor jugdador de Lanús.&nbsp;

Dylan Aquino, el mejor jugdador de Lanús. 

Dylan Aquino, el mejor jugdador de Lanús.&nbsp;

Dylan Aquino, el mejor jugdador de Lanús. 

Peña Biafore se esfuerza para controlar la pelota.

Peña Biafore se esfuerza para controlar la pelota.

Peña Biafore se esfuerza para controlar la pelota.

Peña Biafore se esfuerza para controlar la pelota.

EN VIVO

Casi casi el empate

La filtró Carlos Izquierdoz para Yoshan Valois, gran respuesta de Rodrigo Rey

Llegó Lanús de tiro libre

Lo ejecutó Matías Sepúlveda contra la derecha del arquero que respondió bien.

¡¡¡GOL DE LANÚS!!!

A los cinco minutos. Control y definición de Allan Wlk tras un pase atrás de Ramiro Carrera.

¡¡¡GOL DE INDEPENDIENTE!!!

Al minuto. Lautaro Millán aprovechó un pase corto del arquero en una salida para ampliar las cifras.

Comenzó el segundo tiempo

Lanús buscará torcer el resultado frente a un Independiente certero.

Final del primer tiempo

Lanús, que fue más, pierde con Independiente 1-0 en un duelo clave para meterse en zona de copas.

¡¡¡GOL DE INDEPENDIENTE!!!

A los 36 minutos. Después del tiro de Pérez Cursi al travesaño, una atajada de Nahuel Losada, la metió Santiago Montiel al medio para que Lautaro Millán rompa el cero en la Fortaleza.

Otra vez el travesaño

Ahora el que no pudo convertir fue Dylan Aquino con un derechazo.

Respondió el Rojo

Centro de Santiago Montiel y frentazo alto de Kevin Lomónaco.

El travesaño lo negó

Lanús buscó por arriba, remató Ramiro Carrera, salvaron Rodrigo Rey y el horizontal.

Buena llegada de Lanús

La arrancó Dylan Aquino a toda velocidad para el remate de Eduardo Salvio a las manos del arquero.

Comenzó el partido

Lanús, que maquilló su imagen con una goleada en Córdoba frente a Talleres, recibe a un Independiente en llamas que tiene nuevo entrenador, por la 5º fecha de la zona A del Torneo Clausura.

Así forman Lanús e Independiente

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Dylan Aquino; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Miguel Arrayago y Facundo Zabala; Lautaro Millán, Mateo Pérez Cruci, Iván Marcone y Santiago Montiel; Josías Palais y Gabriel Ávalos. DTS: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio (interinos).

Hora:17. Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports Premium.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Todo mal entre Sol Abraham y Tamara Paganini.  video
Es un escándalo.

Así fue el "intercambio de escupitajos" entre Tamara y Sol en Gran Hermano