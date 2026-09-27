Con un polémico penal, Deportivo Morón le gana a Los Andes en el Gallardón

¿Qué cobró? Así fue el ridículo penal en contra de Los Andes
"Juan Cruz Robledo"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
Por el penal que le regaló a Morón ante Los Andes. pic.twitter.com/9m5fvB3kST
Final del primer tiempo en el Eduardo Gallardón
Con gol de Franco Fagundez, de penal, a los 32 minutos del primer tiempo, Deportivo Morón le gana 1-0 a Los Andes en Lomas de Zamora. El Gallito busca no perderle pisada a Ferro en la cima. El Milrayitas no quierde perder el tren del Reducido.
Franco Fagundez, de penal, puso en ventaja a Deportivo Morón
El delantero uruguayo, una de las figuras de la Primera Nacional, abrió la cuenta en el Eduardo Gallardón. Deportivo Morón le gana 1-0 a Los Andes, que sigue sin poder levantar.
"Franco Fagundez"Por el gol del jugador de Morón ante Los Andes. https://t.co/pdCt1M1v9y pic.twitter.com/noLlkP7pd0— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
Casi un bloopers
Daniel Franco tocó atrás, la pelota superó la salida del arquero y se fue cerca del caño derecho
La primera del local
Tiro libre de Juan Manuel Vázquez que rechazó lejos Julio Salvá.
Comenzó el partido
Después de la dura goleada sufrida ante Colón, en Santa Fe, Los Andes tendrá otro desafío complicado. En el estadio Eduardo Gallardón, recibe a Deportivo Morón, uno de los animadores de la Zona A, por la fecha 31 de la Primera Nacional, con la obligación de obtener una victoria para cortar la mala racha.
"Duelo de Hinchadas"Porque así fue el recibimiento de la banda de Morón y Los Andes. pic.twitter.com/fSvhEZLTBF— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
Así forman Los Andes y Deportivo Morón
Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Gabriel Cañete; Mario Galeano, Juan Manuel Vázquez y Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal. DT: César Monasterio.
¡Así va Los Andes! Así forma el equipo dirigido por César Monasterio para enfrentar a Dep. Morón en el Estadio Eduardo Gallardón. Viví el minuto a minuto a través de X.#VamosMilrayitas pic.twitter.com/iWArgTGR0J— Club Los Andes (@clublosandes) September 27, 2026
Deportivo Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Francisco Flores y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo y Gonzalo Berterame; Franco Fagúndez y Mateo Levato. DT: Walter Otta.
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Hora: 15.30. Árbitro: Juan Cruz Robledo. Estadio: Eduardo Gallardón. TV: LPF Play.