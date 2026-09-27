domingo 27 de septiembre de 2026
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27 de septiembre de 2026
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Con un polémico penal, Deportivo Morón le gana a Los Andes en el Gallardón

Franco Fagundez convirtió, de penal, el 1-0 parcial para Deportivo Morón, que no le pierde pisada a Ferro. Los Andes, sin levantar cabeza.

Con gol de Franco Fagundez, de penal, Deportivo Morón le gana a Los Andes en Lomas de Zamora.&nbsp;

Con gol de Franco Fagundez, de penal, Deportivo Morón le gana a Los Andes en Lomas de Zamora. 

Con gol de Franco Fagundez, de penal, Deportivo Morón le gana a Los Andes en Lomas de Zamora.&nbsp;

Con gol de Franco Fagundez, de penal, Deportivo Morón le gana a Los Andes en Lomas de Zamora. 

EN VIVO

¿Qué cobró? Así fue el ridículo penal en contra de Los Andes

Final del primer tiempo en el Eduardo Gallardón

Con gol de Franco Fagundez, de penal, a los 32 minutos del primer tiempo, Deportivo Morón le gana 1-0 a Los Andes en Lomas de Zamora. El Gallito busca no perderle pisada a Ferro en la cima. El Milrayitas no quierde perder el tren del Reducido.

Franco Fagundez, de penal, puso en ventaja a Deportivo Morón

El delantero uruguayo, una de las figuras de la Primera Nacional, abrió la cuenta en el Eduardo Gallardón. Deportivo Morón le gana 1-0 a Los Andes, que sigue sin poder levantar.

Casi un bloopers

Daniel Franco tocó atrás, la pelota superó la salida del arquero y se fue cerca del caño derecho

La primera del local

Tiro libre de Juan Manuel Vázquez que rechazó lejos Julio Salvá.

Comenzó el partido

Después de la dura goleada sufrida ante Colón, en Santa Fe, Los Andes tendrá otro desafío complicado. En el estadio Eduardo Gallardón, recibe a Deportivo Morón, uno de los animadores de la Zona A, por la fecha 31 de la Primera Nacional, con la obligación de obtener una victoria para cortar la mala racha.

Así forman Los Andes y Deportivo Morón

Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Gabriel Cañete; Mario Galeano, Juan Manuel Vázquez y Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal. DT: César Monasterio.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Francisco Flores y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo y Gonzalo Berterame; Franco Fagúndez y Mateo Levato. DT: Walter Otta.

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Hora: 15.30. Árbitro: Juan Cruz Robledo. Estadio: Eduardo Gallardón. TV: LPF Play.

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