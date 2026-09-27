en vivo Ahora. Con un polémico penal, Deportivo Morón le gana a Los Andes en el Gallardón

Franco Fagundez convirtió, de penal, el 1-0 parcial para Deportivo Morón, que no le pierde pisada a Ferro. Los Andes, sin levantar cabeza.

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