miércoles 09 de septiembre de 2026
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9 de septiembre de 2026
en vivo Copa Argentina.

Banfield se lo iguala a Deportivo Riestra en el Beranger

Tomás Adoryan pone el 1-1 para Banfield con un golazo en el arranque del segundo tiempo y es justo. Ángel Stringa marcó para el Malevo.

Löpez García saca el centro.

Löpez García saca el centro.

Löpez García saca el centro.

Löpez García saca el centro.

Tomás Adoryan en un avance de Banfield.

Tomás Adoryan en un avance de Banfield.

Tomás Adoryan en un avance de Banfield.

Tomás Adoryan en un avance de Banfield.

Banfield quiere semifinales.

Banfield quiere semifinales.

Banfield quiere semifinales.

Banfield quiere semifinales.

EN VIVO

¡¡¡GOL DE BANFIELD!!!

A los 5 minutos. Centro de Ignacio Abraham, la bajó de cabeza Alexander Machado para que Tomás Adoryan iguale con una pirueta.

Comenzó el segundo tiempo

Banfield debe remontar si quiere alcanzar las semifinales de la Copa Argentina.

Final del primer tiempo

En el Beranger, Deportivo Riestra supera a Banfield por 1-0.

¡¡¡GOL DE DEPORTIVO RIESTRA!!!

A los 45 minutos. Ángel Stringa capturó una pelota en el área y la clavó arriba.

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Otra del Taladro

Zurdazo de Lautaro Gómez que el arquero sacó de ángulo derecho.

Se animó Banfield

Individual de López García que sacó un fuerte remate que controló Marino Arzamendia.

Aburrido y sin llegadas

No pasa nada en el Beranger, se juega a los pelotazos, poco fútbol.

Partido de ida y vuelta

Dentro del desorden de los primeros minutos, os dos equipos buscan los arcos.

Comenzó el partido

Banfield asume su partido de cuartos de final de Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, en el estadio Alfredo Beranger. Si empatan, el semifinalista se definirá por penales. Arbitra Nicolás Ramírez.

Así forman Banfield y Deportivo Riestra

Banfield: Diego Rodríguez, Santiago López García, Santiago Daniele, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel y Tomás Adoryan, Adrián Balboa y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Deportivo Riestra: Marino Arzamendia; Ángel Stringa, Facundo Miño, Ignacio Gariglio, Cristian Paz y Pedro Ramírez; Pablo Monje, Nicolás Watson y Gabriel Obredor; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Hora: 19. Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Alfredo Beranger. TV: TyC Sports.

El plantel llegó al Beranger

La delegación de Banfield arribó al estadio de Temperley para el partido de Copa Argentina.

Banfield, con la verdinegra

El Taladro saldrá a la cancha con la camiseta alternativa para enfrentar al Malevo.

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