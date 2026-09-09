Banfield se lo iguala a Deportivo Riestra en el Beranger

¡¡¡GOL DE BANFIELD!!!
A los 5 minutos. Centro de Ignacio Abraham, la bajó de cabeza Alexander Machado para que Tomás Adoryan iguale con una pirueta.
Comenzó el segundo tiempo
Banfield debe remontar si quiere alcanzar las semifinales de la Copa Argentina.
Final del primer tiempo
En el Beranger, Deportivo Riestra supera a Banfield por 1-0.
Entretiempo.#Banfield 0-1 Dep. Riestra pic.twitter.com/28TyKb7Z9e— Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 9, 2026
¡¡¡GOL DE DEPORTIVO RIESTRA!!!
A los 45 minutos. Ángel Stringa capturó una pelota en el área y la clavó arriba.
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Otra del Taladro
Zurdazo de Lautaro Gómez que el arquero sacó de ángulo derecho.
Se animó Banfield
Individual de López García que sacó un fuerte remate que controló Marino Arzamendia.
Aburrido y sin llegadas
No pasa nada en el Beranger, se juega a los pelotazos, poco fútbol.
Partido de ida y vuelta
Dentro del desorden de los primeros minutos, os dos equipos buscan los arcos.
Comenzó el partido
Banfield asume su partido de cuartos de final de Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, en el estadio Alfredo Beranger. Si empatan, el semifinalista se definirá por penales. Arbitra Nicolás Ramírez.
Así forman Banfield y Deportivo Riestra
Banfield: Diego Rodríguez, Santiago López García, Santiago Daniele, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel y Tomás Adoryan, Adrián Balboa y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.
Nuestro para enfrentar a Deportivo Riestra.#EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/A474N5bnWA— Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 9, 2026
Deportivo Riestra: Marino Arzamendia; Ángel Stringa, Facundo Miño, Ignacio Gariglio, Cristian Paz y Pedro Ramírez; Pablo Monje, Nicolás Watson y Gabriel Obredor; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
LOS ONCE PARA ESTA FINAL Está es la formación confirmada para enfrentar a Banfield por los cuartos de final de la Copa Argentina. VAMOS CON TODA, MALEVOS! pic.twitter.com/VNEuP2z7nP— Deportivo Riestra (@prensariestra) September 9, 2026
Hora: 19. Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Alfredo Beranger. TV: TyC Sports.
El plantel llegó al Beranger
La delegación de Banfield arribó al estadio de Temperley para el partido de Copa Argentina.
Banfield, con la verdinegra
El Taladro saldrá a la cancha con la camiseta alternativa para enfrentar al Malevo.
El Taladro, vestido verdinegro para laocasión pic.twitter.com/6I1f0nCHah— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 9, 2026