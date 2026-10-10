en vivo Ahora. Banfield resiste ante Tigre que va con todo por el empate en Victoria

En un partido de ida y vuelta, Banfield le está ganando 2 a 1 a Tigre en un duelo electrizante en Victoria. Goles de Adrián Balboa y Tomás Adoryan.

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