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10 de octubre de 2026
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Banfield resiste ante Tigre que va con todo por el empate en Victoria

En un partido de ida y vuelta, Banfield le está ganando 2 a 1 a Tigre en un duelo electrizante en Victoria. Goles de Adrián Balboa y Tomás Adoryan.

Banfield fue contundente y se impone ante Tigre en Victoria.

Banfield fue contundente y se impone ante Tigre en Victoria.

Banfield fue contundente y se impone ante Tigre en Victoria.

Banfield fue contundente y se impone ante Tigre en Victoria.

Banfield le gana a Tigre en Victoria.

Banfield le gana a Tigre en Victoria.

Banfield le gana a Tigre en Victoria.

Banfield le gana a Tigre en Victoria.

EN VIVO

Final del partido

Banfield le ganó a Tigre por 2 a 1 por la fecha número 12 del Torneo Clausura.

El palo vuelve a salvar a Banfield

Gran disparo de tiro libre que da en el palo y evita el empate de Tigre.

Otra vez Banfield resiste

Santiago Daniele evitó sobre la línea lo que era el empate de Tigre.

Cerca Tigre del empate

Buen disparo de Ignacio Russo que pasó a centímetros del ángulo superior derecho.

Se salvó Banfield

Jaber Saralegui le reventó el travesaño a Diego Rodríguez y Banfield sigue ganando 2 a 1.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan el complemento Tigre y Banfield en Victoria.

Banfield le gana a Tigre en Victoria.

Banfield le gana a Tigre en Victoria.

Final del primer tiempo

Banfield le gana 2 a 1 a Tigre en Victoria al término de la primera parte.

¡¡¡¡GOOOOOL DE BANFIELD!!!

Tomás Adoryan con un soberbio zurdazo pone el 2 a 1 a favor de Banfield.

La gente de Banfield presente en Victoria

El público del Taladro apoyando a su equipo después de mucho tiempo como visitante.

Tremenda tapada del Ruso Rodríguez que le da vida a Banfield

Fuerte disparo de Federico Álvarez y mejor respuesta de Diego Rodríguez que envió el remate por arriba del travesaño.

Increíble lo que se perdió Banfield

Centro de David Zalazar para la cabeza de Tomás Adoryan que se erró un gol de manera insólita.

¡¡¡¡¡GOOOOOL DE TIGRE!!!!

Jerónimo Domina encaró y atrevido puso el 1 a 1. Definición al primer palo defendido por Diego Rodríguez.

¡¡¡¡GOOOOOL DE BANFIELD!!!

Con una gran maniobra individual Adrián Balboa definió al primer palo y puso el 1 a 0 para Banfield.

Un blooper que casi le cuesta caro a Banfield

Luego de un córner, Diego Rodríguez se equivocó y casi aprovecha Tigre. Se salvó Banfield.

Se lo perdió Tigre

Santiago López tuvo la chance de abrir el marcador, pero la defensa de Banfield llegó a cerrar el disparo.

Comenzó el partido

Ya juegan Tigre y Banfield en Victoria.

Ya se viene Tigre ante Banfield

Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Santiago González, Santiago López; Jerónimo Domina, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero, Federico Medina; David Zalazar, Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: José Dellagiovanna

TV: ESPN Premium

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