La inesperada revelación de Juana Repetto sobre su hijo menor que sorprendió a todos

Juana Repetto compartió una reflexión íntima sobre la llegada de su tercer hijo y reconoció que es el que más gratitud le genera. A ocho meses del nacimiento de Timoteo, la actriz recordó en PH Podemos Hablar cómo atravesó un embarazo inesperado y contó detalles de aquella etapa en una charla con Andy Kusnetzoff.

La maternidad volvió a ocupar un lugar central en el relato de Juana Repetto , quien explicó que la llegada de su hijo menor no estaba en sus planes: ya estaba separada de Sebastián Graviotto . Sin embargo, con el paso del tiempo, su mirada sobre aquella experiencia cambió y hoy siente un agradecimiento especial por el pequeño.

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“Es el único que no busqué y es al que más agradezco”, expresó la actriz. Además, contó que todavía se emociona al verlo crecer y que le resulta sorprendente pensar en cómo era su vida antes de su nacimiento.

El embarazo se produjo después de un encuentro con Sebastián Graviotto, cuando ambos llevaban un mes separados. Según relató Repetto, la noticia no dio lugar a una conversación inmediata con el padre del bebé, ya que antes había atravesado la pérdida de un embarazo.

Finalmente, ambos advirtieron que el método anticonceptivo había fallado. Así, aquel encuentro posterior a la ruptura derivó en la llegada de Timoteo, una experiencia que la actriz hoy recuerda desde la gratitud.

Juana es madre de tres hijos. Toro nació a partir de un proyecto de maternidad en solitario, mientras que sus dos hijos menores son fruto de su vínculo con Graviotto.

La relación con Sebastián Graviotto después de la separación

Aunque el nacimiento de Timoteo llegó después de la ruptura, Repetto aclaró que no retomó la relación con Graviotto. Según explicó, todavía existen diferencias entre ambos que motivaron la separación y que no lograron resolver.

De todos modos, la actriz señaló que intenta mantener un trato cordial con el padre de sus hijos para priorizar el bienestar de los chicos. “Le pongo buena onda para que los chicos estén bien”, afirmó durante la conversación.