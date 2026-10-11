Tiene 15 años, es patinador de Temperley y busca ayuda para competir en Mar de Ajó

Enzo Paladino tiene 15 años, lleva una década dedicado al patinaje artístico y acumula 68 medallas. Actualmente representa al Club Social y Deportivo La Perla de Temperley y busca recaudar $500.000 para poder viajar y competir en un torneo amistoso Mar de Ajó.

Su vínculo con este deporte comenzó cuando tenía 5 años, acompaño a su familia al club cerca de su casa, vio a un grupo de chicas patinando y decidió probar, también encontró una primera inspiración en la serie Soy Luna.

Pasión por el arte. Estudió, se convirtió en clown y hoy en Lomas creó su propia compañía de circo

Desde aquel día, el deporte fue ganando cada vez más espacio en su vida. El patinaje se convirtió para Enzo en mucho mas que una actividad: "Es pasión, alegría y compañerismo. A través de los años fui amando más este deporte".

Desde hace cinco meses representa al Club Social y Deportivo La Perla de Temperley y se prepara para afrontar su segundo torneo con el club. Allí entrena junto a su profesora Juli, a quien destaca especialmente por su acompañamiento, y comparte cada jornada con sus compañeras. "Se siente hermoso representar al club. Tengo a mi profe Juli, que es una excelente profesora”, relató.

Enzo compite en la categoría A Nacional Cadete, una de las últimas instancias antes de llegar a las categorías Elite e Internacional, que abren la posibilidad de competir en torneos de mayor nivel, incluido el Mundial.

Enzo compite en la categoría A Nacional Cadete.

La preparación de cara a Mar de Ajó

Para llegar preparado a cada competencia, mantiene una rutina exigente: los lunes realiza danza con la profesora Victoria Carabajal, mientras que los miércoles, jueves y viernes dedica varias horas al entrenamiento especifico. Además, los miércoles hace preparación física y los viernes trabaja flexibilidad.

Ahora tiene un nuevo desafío por delante: el torneo en Mar de Ajó. "Es un sueño muy importante para mí poder compartir momentos con todas mis amigas y profes, viajamos el 3 de diciembre, en la categoría A nacional cadete, es la primera vez que voy", expresó.

A menos de dos meses del viaje, Enzo aseguró que se está preparando con mucha confianza: "Quiero demostrar todo lo que entrené". Sin embargo, hay un obstáculo que todavía necesita superar: el costo del viaje y la competencia. Para poder participar, necesita reunir $500.000 antes del 3 de diciembre, una suma que actualmente no puede afrontar con sus propios medios.

Por eso, junto a su familia, inició una campaña para reunir el dinero que le permita estar presente en Mar de Ajó. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias Enzii.patinn, a nombre de Camila Abril Paladino. También están realizando una rifa con una lámpara de sal y un acolchado como premio, hay números del 1 al 100 y cada uno cuesta $3000.