Esta semana se abrieron estos espacios verdes dentro de los distintos barrios de Lomas con protocolos, días y horarios específicos, y solo para caminar o trotar. Hubo poca afluencia y controles sanitarios.

De a poco, los vecinos empiezan a poder retomar el contacto con los espacios verdes dentro del Municipio. Esta semana, con protocolos y horarios específicos, abrieron los principales parques de la ciudad.

Si bien el clima no ayudó con la tormenta y el frío, los primeros vecinos comenzaron a aprovechar la reapertura de los parques más grandes de Lomas para poder caminar y trotar, las únicas actividades permitidas. De lunes a viernes, entre las 7 y las 21, abren sus puertas espacios como el Parque Finky, Caaguzú, Llavallol, Fiorito y Albertina. A estos se suman el Parque de Lomas, con una variedad de actividades más amplias, y la Reserva Santa Catalina, la cual se puede visitar de manera individual.

“Los vecinos básicamente salieron a caminar o trotar por los senderos de los parques y en algunos casos se habilitó el andar por bici en esos caminos. Hoy es la actividad que les podemos proponer y esperamos más adelante poder seguir ampliando las variantes porque eso quiere decir que la situación con el Coronavirus habrá mejorado”, explicó Leonardo Leandro, subsecretario de Parques Municipales. En este sentido, comentó: “Esperábamos una mayor afluencia de público pero la verdad es que está muy tranquilo todo, la gente se cuida, el clima no ayudó y además entienden que la exposición hoy es un tema en el cual hay que fijarse”.

En el Parque Llavallol, por caso, se mide la temperatura de cada vecino que ingresa y se les otorga alcohol en gel para sanitizarlos. Además, al final de cada jornada se rocían los senderos con amonio cuaternario. “Nuestra experiencia ha sido muy tranquila. La gente respeta al resto de los vecinos, hace la actividad que tenía planificada y regresa a su hogar. Acá no se volcaron como locos a venir al parque porque, además, hay limitantes para hacer actividades”, señaló el delegado Juan Zamorano. Por caso, no se puede utilizar ninguno de los juegos (los cuales en este caso están embalados) ni se puede acampar o utilizar bancos y mesas para tomar mate. “La idea es despejarse, caminar, hacer alguna actividad aeróbica al aire libre y dejar el lugar. Este es un parque que utiliza mucho el vecino de Llavallol, no viene tanta gente de afuera, entonces pienso que hay un respeto particular entre los locales”, agregó.

En tanto, Laura Millani, vecina de Temperley, habló de su experiencia en el Parque Finky y relató: “Habitualmente venía porque vivo cerca y era un mundo de gente. Hoy con las restricciones que hay, solo están los que salen a trotar o a caminar como yo, pero no se ve gente en lonas en el pasto o estacionadas en el parque. Es un poco extraño pero hay que acostumbrarse a esta nueva realidad”.

TRABAJOS EN LAS PLAZAS. Por estos días y a través del área de Medioambiente, en las plazas internas de los barrios se empiezan a realizar obras de mantenimiento a poco del inicio de la primavera.

Los trabajos se llevaron a cabo en la Plaza del Campeón y la Plaza Levalle de Banfield; la plaza Sandro de Banfield Oeste y la Plaza Turner de Ingeniero Budge; y este lunes se trasladarán a la San Martín, en Turdera. Se realizan cortes de césped, cordoneo, barrido, limpieza, cambios de bolsa, jardinería, desinfección y fumigación.