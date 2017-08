Frigerio anuncia que habrá una amplia convocatoria para discutir el Fondo del Conurbano

En entrevista con Télam, el ministro negó “absolutamente” un ajuste tras las elecciones, defendió la asignación de la obra pública y cuestionó a Verónica Magario, por tener “muchos recursos en la caja de ahorro a pesar de las necesidades de la gente”.

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, anunció hoy que el presidente Mauricio Macri hará una amplia convocatoria para discutir y resolver la disputa en torno al reclamo bonaerense por el Fondo del Conurbano, más allá “de lo que decida la Corte Surprema” sobre el asunto, a la vez que dejó abierta la puerta para que la reforma electoral sea a través de la boleta única papel.

En entrevista con Télam, el ministro negó “absolutamente” un ajuste en la economía tras las elecciones, defendió el criterio que el Gobierno utiliza para asignar la obra pública y cuestionó a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario (FpV), por tener “muchos recursos en la caja de ahorro a pesar de las necesidades de la gente” de su distrito.

Los siguientes son los tramos centrales de la entrevista de Frigerio con Télam:

-Télam: ¿Cómo es su lectura general del resultado nacional de Cambiemos en las PASO?

-Frigerio: Nunca ocultamos que esta elección era muy importante. La mayoría de la gente en 2015 logró que Argentina cambiara y no termináramos como Venezuela. Como decimos siempre, no es un camino fácil, es lento, a veces doloroso. Por eso es doblemente meritorio que la mayoría de la ciudadanía continúe con este camino, que va a segurar que nuestros hijos vivan en un país mejor. Además, hemos tenido triunfos inesperados, como en San Luis y La Pampa.

-T: ¿Se va a buscar un acuerdo más macro con los gobernadores peronistas?

-F: Incluso mejorando los resultados de las primarias, vamos a seguir con una marcada minoría en el Congreso y vamos a necesitar la búsqueda de consenso y diálogo para llevar adelante nuestros proyectos. Seguiremos trabajando de la misma forma que en estos 19 meses de gestión, que es con los sectores de la oposición más proclives a llegar a acuerdos y a ayudar a la gobernabilidad.

-T: ¿Entonces no habrá un acuerdo grande sino en temas puntuales?

F: Vamos a tratar de buscar consensos básicos para seguir solucionando la gran cantidad de problemas que subsisten. La gente lo que nos pide es que resolvamos los problemas puntuales, solos no podemos. Necesitamos la concurrencia de por lo menos algunos de los sectores de la oposición y trabajar en equipo sobre todo con los gobernadores e intendentes.

-T: El Gobierno quiere una nueva ley de coparticipación. ¿Cómo es la coparticipación que imaginan y propondrán?

F: El tema está muy vinculado con la responsabilidad fiscal y con la reforma tributaria. No son temas que se puedan escindir. Primero tenemos que saber qué impuestos vamos a cobrar en Argentina para después saber cómo se van a distribuir. Es necesario seguir con esta política que arrancó con Mauricio Macri de descentralizar recursos y en paralelo trabajar en una definición más precisa de los alcances para cada nivel de gobierno. Hay que tener en claro qué nivel de gobierno se va a ocupar de qué cosa, esa distinción hoy no está clara.

-T: ¿Se refiere al caso de los salarios docentes?

F: Bueno, el tema docente fue uno de los primeros temas que pusimos sobre la mesa. Los docentes de la escuela inicial son empleados de las provincias y durante muchos años los gobernadores le reclamaban al gobierno nacional que no se metiera en la discusión salarial de sueldos que no terminaba pagando.

La alternativa es darle a la maquinita del Banco Central como hacía el kirchnerismo y dar marcha atrás con la lucha contra la inflación y eso es algo que no vamos a hacer” FRIGERIO

-T: Algunos dirigentes opositores se quejan por la asignación de obra pública. ¿Cómo podría definir para que lo entienda el ciudadano común el criterio con el que se determina?

-F: Básicamente de acuerdo a las necesidades de la gente. (El criterio) está divorciado de lo político. Tenemos en cuenta la situación de cloacas, riego, asfalto, dragados de río, puertos, todas estas obras que conforman el plan de infraestructura más ambicioso de los últimos 50 años. Y están vinculados también con la existencia de proyectos, hay provincias que han tenido mayor capacidad para elevar proyectos de inversión y otras han tardado mucho más.

-T: Pero por ejemplo la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, explicitó varias quejas por la distribución de obra pública nacional…

-F: No, nosotros estamos haciendo obras en La Matanza… está el Metrobus y hay 20 obras de AySA, que corresponde a mi Ministerio, por mas de $1.200 millones. Además es un lugar donde el Estado estuvo ausente y hay muchísimas necesidades. Esperemos que el gobierno municipal también nos acompañe, que a pesar de las carencias de la gente que reside en su distrito tiene muchos recursos en caja de ahorro del Banco de la Provincia.

-T: ¿Cómo cree que se resolverá el tema del Fondo del Conurbano?

-F: La gobernadora (María Eugenia Vidal) puso en discusión el Fondo del Conurbano en el Congreso y, como no se discutió, lo planteó en la Corte Suprema. Más allá de lo que decida la Corte, es evidente que genera mucha preocupación en el resto de las provincias y en todos los colores políticos. Como todos los problemas que hemos tenido que enfrentar, lo vamos a resolver sentándonos todos alrededor de una mesa y los va a convocar el Presidente o yo en nombre del Presidente para que le encontremos una solución.

-T: ¿Esa convocatoria será después de octubre?

-F: No hay una estrategia definida, pero los vamos a convocar, no sé cuando va a fallar la Corte. Independientemente del fallo de la Corte, este es un tema que como tantos otros, el kirchnerismo escondió bajo la alfombra y es hora de resolverlo y la única forma es trabajando en equipo y no como se hacía en el pasado, que era ver en qué estamos en desacuerdo en vez de en qué estamos de acuerdo.

-T: Ustedes quieren retomar el debate de la reforma electoral pero parece haber más consenso en la boleta única papel que en la electrónica. ¿La consideran opción?

-F: La boleta única papel en algunas elecciones locales, como Santa Fe, en caso de elecciones nacionales con múltiples cantidad de candidatos se hace complejo. Pero estamos dispuestos a discutir todo, la gente tiene derecho a votar de manera más ágil. El año pasado presentamos un proyecto de reforma que tuvo media sanción y que después en el Senado los senadores kirchneristas impidieron que esto siquiera se pueda llegar a debatir.

-T: ¿Entonces todas las opciones están sobre la mesa?

-F: Nosotros entendemos que la BUE sigue siendo el mejor sistema, lo hemos probado en la Ciudad de Buenos Aires, se ha probado en Salta, en Chaco, en lugares de San Luis y Río Negro.

-T: Por último, hay opositores que auguran un ajuste económico después de octubre. ¿Es así?

-F: Lo niego absolutamente. Lo que se viene es una mayor expansión de la economía, como venimos haciendo, un camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas, que tenemos que respetar porque evitamos ser Venezuela porque Argentina logró que la financia el mundo en este camino gradual. Nadie puede vivir de fiado eternamente.Planteamos este año un déficit de 4,2% del PBI y el año que viene de 3,2%, debemos cumplir con estas metas para que nos sigan creyendo y nos sigan financiando.

