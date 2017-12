Continúa la fuga de talentos

POR Martín Spagnuolo

Otro pibe que temprano le dice adiós al fútbol argentino. No más de 40 partidos en la Primera División y un puñado de goles en “cruces del montón” le valieron a Maximiliano Romero, delantero de apenas 18 años -surgido de las Divisiones Inferiores de Vélez- ser jugador del Stuttgart de Alemania a partir del año que viene por una suma cercana a los 10 millones de euros. La mayoría no le conoce la cara ni puede dar mucha referencia de qué clase de jugador se trata. Prácticamente no lo vimos y, desde ya, tampoco lo disfrutamos pese a que en varias entrevistas hablan de él como el próximo Messi. En fin, un verdadero descalabro propio de los tiempos que corren. La fuga de talentos es una constante de nuestro primer deporte nacional. No existe forma de competir con el extranjero (sea la liga que sea) ante las carretillas de dinero que les ofrecen a los jugadores (para este mercado es mucha plata, no lo es tanto para los clubes que pagan) y, salvo contadas excepciones, la mayoría piensa en su futuro económico, en “salvar a la familia” lo antes posible, y dejan atrás todo. También existe la presión de los clubes que, insolventes o con dirigentes que no tienen habilidades para administrar correctamente, se desesperan por hacer líquido el activo del club. Y es que hoy es Romero, pero mañana aparecerá otro, porque en Argentina la máquina de fabricar jugadores de fútbol nunca se detiene. A este paso, poco a poco nos convertimos en generadores de materia prima que disfrutan otros, y es lo que más duele. En la analogía comercial, el producto terminado no lo vemos en nuestro mercado, sino por la televisión donde otros lo tienen en vivo. Y esto, desde ya, en el mejor de los casos. Decenas de jugadores transferidos a muy corta edad al exterior regresan al poco tiempo por no poder adaptarse o no tener minutos de juego o no encontrar motivaciones en ligas inhóspitas. Claro que con los bolsillos llenos, con la familia más acomodada y habiendo salvado por un tiempo al club de origen y sus desmanejos. El fútbol es un negocio, hay que entenderlo, y los futbolistas son hoy la moneda de cambio. Todo esto sin mencionar a una gran parte de los dirigentes y a todos los barrabravas. El combo es repulsivo y en cualquier otro ámbito quizá no podría darse, pero la pasión que rodea a la pelota pesa mucho. El corazón del hincha genuino es lo único que queda indemne, porque aún sabiendo cómo son muchas de las cosas, late con el mismo fervor por un gol, un caño o una

patada. ■