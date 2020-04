Marcela Umerez es de Santa Marta y hace un mes que está colaborando con distintas iniciativas solidarias. Fabricó más de 1.000.

Hace un mes que Marcela Umerez lleva adelante una acción solidaria fundamental para prevenir el avance del Coronavirus. Desde su casa, la vecina ya hizo miles de barbijos que fueron repartidos a profesionales de la salud y en instituciones.

"Vi que los Bomberos de Lomas comenzaron a armar barbijos y les mandé un mensaje por Facebook para ofrecer colaboración y a los pocos días me trajeron las telas. Desde ese momento me puse a trabajar y les confeccioné un total de 1.060 barbijos que vinieron a retirar en diferentes tandas", contó Marcela, que en su hogar de Santa Marta tiene una máquina recta industrial y una overlock.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas distribuyen los elementos de protección en centros de día, hogares y comedores, y a personal de las distintas dependencias locales.

Marcela tiene 53 años, es diabética y hace tres meses fue operada de la columna. "Como soy grupo de riesgo, no puedo estar dando una mano en la calle o haciendo una olla popular así que esto me reconforta. Mi hija me ayuda con la limpieza y el empaquetado", expresó.

La vecina también colabora con una iniciativa a cargo de un grupo de hinchas de Los Andes. En su casa armó más de 300 barbijos que fueron destinados al Hospital Gandulfo y a la UPA de Fiorito.