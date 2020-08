El entrenador del Taladro espera por un pronta vuelta a las prácticas, mientras tanto se mantiene en contacto con sus jugadores. Además habló de cómo quiere jugar y la decisión que tomó respecto al delantero Daniel Osvaldo.

El martes parece ser la fecha clave para confirmar la vuelta de los entrenamientos en el fútbol argentino. Mientras tanto, la espera se hace larga. "Estamos con mucha incertidumbre, que para nosotros es el peor de los escenarios. Hoy por hoy lo único que podemos hacer es entrenar y hablar con los jugadores. La mayoría de ellos vive en zona critica, en el AMBA", expresó el entrenador de Banfield Javier Sanguinetti.

El pensamiento del flamante DT del Taladro va más allá de lo que pueda planificar con su equipo. "Tengo muy en claro, que en algún momento ésto se va a liberar y vamos a convivir con el virus. Si el 10 (de agosto) se liberarían los entrenamientos sería complicado que equipos argentinos jueguen la Libertadores", refirió en relación a los cinco clubes argentinos que participan del certamen continental en diálogo con De Una con Niembro.

Sanguinetti y la Comisión Directiva del Taladro están sondeando jugadores desde hace unas semanas. Ya a la luz salieron algunos nombres, como los de Luciano Pons, Fernando Márquez, Alejandro Cabrera y Santiago Úbeda. Pero para que el deseo se haga realidad, están expectante a una venta o ver si se realiza la transferencia de Nicolás Tagliafico.

"Hoy dependemos muchísimo de las ventas para poder armar o mantener el plantel. Tenemos un ideal muchas veces no podemos llegar porque no tenemos jugadores, pero si buscamos tener un modelo de juego", explicó el hombre récord con la camiseta de Banfield. ¿Por quiénes hay sondeos? Jorge Rodríguez, Agustín Urzi y Claudio Bravo. Para reforzar, el club debe abonar U$S40 mil que le impuso la FIFA en relación a Junior Bueno.

Lo que sí tiene seguro el Archu es su sistema de juego: "Mi idea es tener un equipo dinámico, atacar en espacios reducidos. No se puede atacar o defender todo el partido. Buscamos cuando nos toque defender hacerlo de la mejor manera y cuando atacamos tener herramientas para hacerlo de la mejor manera".

Por último, se refirió a la situación particular que le tocó vivir con el delantero Daniel Osvaldo. "No tenía (el jugador) una idea clara de lo que iba a hacer. Hablé con él y le di la oportunidad para decidir hasta el 27 de junio. Después de tres semanas tomamos la decisión de que no formara mas parte del plantel", detalló el sucesor de Julio Falcioni.

Y cerró explicando que hizo durante este período de cuarentena: "Participé de muchas charlas de fútbol. En Argentina no hay charlas de fútbol, siempre se habla de resultados".