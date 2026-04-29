Manuel Adorni presenta el informe de gestión en Diputados con gran apoyo del Gobierno

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La intervención de Myriam Bregman fue de la más destacadas. Además de cuestionar la presencia de Javier Milei y todo el Gabinete, hizo mención a las causas de corrupción de este Gobierno y a los gastos de Adorni: "Cómo puede ser que cobre en pesos y gaste en dólares".

También criticó el anuncio de la VISA que hizo Manuel Adorni para viajar a Estados Unidos: "¿Usted sabe que la gente no puede volver a sus casas porque viajar en transporte público en el AMBA se volvió caótico?". De esta forma hizo referencia al aumento de tarifas y la baja frecuencia de colectivos por el aumento del precio del gasoil y la falta de actualización de subsidios.

Al mismo tiempo, destacó la prohibición del ingreso de periodistas a la Casa Rosada, medido que no se tomó "ni siquiera en la dictadura militar". "¿Cree que con eso va a tapar los escándalos?", preguntó Bregman.