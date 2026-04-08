Diputados debate la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión que se espera maratónica

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Germán Martínez, jefe del bloque de UxP aseguró que “no es casualidad que los fundamentos del dictamen de mayoría sean apenas una carilla y media” y que “estamos a favor de la protección de los glaciares y las áreas periglaciares”. Recordó que “la ley de 2010 permitió del desarrollo minero”.

Llamó a “salir de falsas antinomias, el peronismo hizo más que nadie para el desarrollo productivo vaya de la mano con la protección ambiental”. También criticó las audiencias públicas, a la que calificó de “amañadas” y reivindicó “un abordaje del cambio climático como política de estado”.

Finalmente, recordó al Papa Francisco por su defensa del agua para la vida humana y el mensaje de Juan Domingo Perón de 1972 en defensa del medio ambiente.