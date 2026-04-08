Diputados debate la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión que se espera maratónica

Myriam Bregman (FIT) criticó la reforma de la Ley de Glaciares y afirmó que el Gobierno busca aprobarla para lograr “un saqueo rápido”. Además, aprovechó para recordarle a Luis Petri, que preside este tramo de la sesión, que antaño defendía la norma.
“Desde el Frente de Izquierda tenemos memoria, los pueblos tienen memoria y se van a acordar de la entrega infame de este modelo”, aseguró, al tiempo que expresó que “Milei tiene claro que fue elegido por las corporaciones para un saqueo rápido”.
Germán Martínez, jefe del bloque de UxP aseguró que “no es casualidad que los fundamentos del dictamen de mayoría sean apenas una carilla y media” y que “estamos a favor de la protección de los glaciares y las áreas periglaciares”. Recordó que “la ley de 2010 permitió del desarrollo minero”.
Llamó a “salir de falsas antinomias, el peronismo hizo más que nadie para el desarrollo productivo vaya de la mano con la protección ambiental”. También criticó las audiencias públicas, a la que calificó de “amañadas” y reivindicó “un abordaje del cambio climático como política de estado”.
Finalmente, recordó al Papa Francisco por su defensa del agua para la vida humana y el mensaje de Juan Domingo Perón de 1972 en defensa del medio ambiente.
La Libertad Avanza y los bloques aliados consiguieron quórum para abrir la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de reforma de la ley de Glaciares.
La sesión empezó a las 15.14 con la presencia de 129 diputados que fueron aportados por los libertarios, UCR, PRO, Por Santa Cruz, Elijo Catamarca, Innovación Federal, y algunos legisladores de Provincias Unidas.
Organizaciones ambientalistas y partidos políticos de la oposición preparan la movilización en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares en las inmediaciones del Congreso, que incluye una vigilia hasta el momento de la votación en la Cámara de Diputados.
La concentración comenzó a las 13 frente al Palacio Legislativo, pero a las 17 está prevista una marcha desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso, con permanencia en la calle hasta que se realice la votación.
Durante la vigilia se realizará un festival artístico con músicos comprometidos con la causa en contra del avance contra la Ley de Glaciares.
A las 15 comienza la sesión en Diputados, donde el oficialismo buscará aprobar la reforma en la Ley de Glaciares tras el dictamen logrado en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales.
La Libertad Avanza tiene confianza. Junto a sus circunstanciales aliados, que incluyen a diputados peronistas de provincias cordilleranas, esperan llegar a los 140 votos para convertir en ley la reforma que ya cuenta con media sanción del Senado. LLA cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, pero además sumará un puñado de votos de Unión por la Patria y de Provincias Unidas.
Además de ruidazos en distintos puntos, se convocó a una marcha al Congreso en repudio a las reformas que significarán la entrega de zonas periglaciares a la explotación minera.