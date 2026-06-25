Se espera masivos cortes de agua por tareas de mantenimiento en el conurbano.

Una intervención programada para optimizar el sistema podría afectar temporalmente el suministro de agua en algunas zonas del AMBA durante las próximas horas. Los cortes de agua se darían en el sur del conurbano.

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A saber. En estas zonas de Lomas habrá cortes de agua la próxima semana

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua potable, AySA emitió un comunicado sobre una serie de trabajos de mantenimiento integral en tableros eléctricos de la Estación Elevadora Lanús.

"Para llevar a cabo estas tareas se procederá a la parada temporal de las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes", expresaron desde la empresa.

Dónde ocurrirán los cortes de agua

En este sentido, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 del jueves 25/06 hasta las primeras horas de la tarde del viernes en algunas localidades de:

Avellaneda

Quilmes

Lanús

Lomas de Zamora

Almirante Brown

El servicio se normalizará progresivamente.

Consultar por el servicio de agua

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales en Instagram: @aysa.oficial y en Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

Para recibir notificaciones de interrupciones de servicio programadas, los usuarios pueden suscribirse a la nueva plataforma virtual: https://cortes.web.aysa.com.ar