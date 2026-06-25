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25 de junio de 2026
Atención.

Se espera masivos cortes de agua por tareas de mantenimiento en el conurbano

La empresa informó que podrían registrarse cortes de agua desde las 22 de este jueves y se extendería hasta la tarde del viernes. Qué zonas afectaría.

Se espera masivos cortes de agua por tareas de mantenimiento en el conurbano.

Se espera masivos cortes de agua por tareas de mantenimiento en el conurbano.

En pocas palabras

  • Cortes de agua: Se esperan cortes de agua en el conurbano bonaerense desde el jueves a las 22 hasta el viernes por la tarde.
  • Zona de afectación: Las localidades de Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown podrían experimentar interrupciones.
  • Motivo y contacto: Los cortes se deben a tareas de mantenimiento integral en la Estación Elevadora Lanús; AySA ofrece canales de contacto para consultas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua potable, AySA emitió un comunicado sobre una serie de trabajos de mantenimiento integral en tableros eléctricos de la Estación Elevadora Lanús.

"Para llevar a cabo estas tareas se procederá a la parada temporal de las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes", expresaron desde la empresa.

Dónde ocurrirán los cortes de agua

En este sentido, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 del jueves 25/06 hasta las primeras horas de la tarde del viernes en algunas localidades de:

  • Avellaneda
  • Quilmes
  • Lanús
  • Lomas de Zamora
  • Almirante Brown

El servicio se normalizará progresivamente.

Consultar por el servicio de agua

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales en Instagram: @aysa.oficial y en Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

Para recibir notificaciones de interrupciones de servicio programadas, los usuarios pueden suscribirse a la nueva plataforma virtual: https://cortes.web.aysa.com.ar

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