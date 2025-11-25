jueves 27 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025
Salud.

Harán chequeos dermatológicos y de lunares gratis en Lomas de Zamora

El evento #salvátupiel, impulsado por el prestigioso laboratorio La Roche Posay junto al Municipio de Lomas de Zamora será este fin de semana a través de un operativo de atención con expertos en dermatología.

El evento #salvátupiel, impulsado por el laboratorio dermatológico La Roche Posay y recomendado por dermatólogos, llega a Lomas de Zamora, con el apoyo del Municipio. Será el fin de semana, a través de un operativo en Las Lomitas. La atención será gratis y por orden de llegada.

Se controlará la piel y lunares de forma totalmente gratuita a los vecinos que se presenten. Esto es fundamental para prevenir la aparición de tumores o cáncer en la piel.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, Lalcec, Consultorio Movil.net y la Sociedad Argentina de Dermatología.

¿CUÁNDO Y DÓNDE EN LOMAS DE ZAMORA?

El operativo Colombres y España, Las Lomitas, el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, de 11 a 14 y de 15 a 19.

Para más info los vecinos pueden consultar en Laroche-posay.com.ar/salvatupiel o en las redes sociales del Municipio de Lomas de Zamora.

LA IMPORTANCIA DE OBSERVAR Y PREVENIR

Los lunares son crecimientos en la piel formados por cúmulos de melanocitos, las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a nuestra piel, cabello y ojos.

La mayoría de los lunares son inofensivos, pero es esencial prestar atención a cualquier cambio en su apariencia o comportamiento, ya que podría ser una señal de riesgo. Los lunares comunes son pequeños, redondos y de color uniforme, mientras que los lunares displásicos son más grandes y presentan bordes irregulares o mal definidos. Los lunares cancerígenos, como el melanoma, pueden presentarse como lunares asimétricos, con colores desiguales o múltiples, y pueden aumentar de tamaño con el tiempo.

La detección temprana del melanoma es crucial para el éxito del tratamiento.

