La Selección Argentina cerró con puntaje perfecto y otro gol de Lionel Messi

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Con tres goles de pelota parada, la Selección Argentina le ganó a Jordania

Objetivo cumplido. La Selección Argentina le ganó por 3 a 1 a Jordania por la última fecha del grupo j y cerró con puntaje perfecto la fase inicial del Mundial 2026, gracias a los goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez -de penal- y Lionel Messi. Ahora, a pensar en Cabo Verde, el rival en 16avos de final.

Argentina ya estaba clasificado, también tenía asegurado el primero puesto, y por eso el entrenador apostó por un equipo alternativo, sin su principal figura y con la misión de mantener la racha de triunfo. Y con tres goles de pelota parada lo logró.

En el primer tiempo, y sin Messi dentro de la cancha, el equipo de Lionel Scaloni destrabó rápido el encuentro gracias al golazo de tiro libre de Lo Celso y a partir de ahí lo manejó con tranquilidad. El segundo gol, el que anotó el "Toro" Martínez de penal, allanó el camino y la fiesta en el Dallas Stadium era argentina.

Sin embargo, en el complemento, Jordania se animó un poco más y llegó al descuento con el tanto de Musa Al-Taamari. Eso trajo algunas dudas, pero apareció Lionel Messi y todo se acomodó. El capitán de la Selección Argentina ingresó a los 60 minutos en lugar de Lautaro y a los minutos marcó el tercero: un golazo de tiro libre para liquidar la historia y llegar a los 19 goles en la historia de los Mundiales.