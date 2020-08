El arquero, que todavía no rescindió con Lanús, desconoce el anuncio que hizo Patronato sobre la extensión de su contrato y analiza la chance de sumarse al plantel de la Academia.

El arquero Matías Ibáñez, cuyo pase pertenece a Lanús y jugó la última temporada en Patronato de Paraná, puso en duda su continuidad en el equipo Rojinegro, pese a que el club el 1° de agosto pasado había anunciado que el portero había extendido el vínculo.

¿Qué fue lo que pasó? El bahiense, que se encuentra cumpliendo la cuarentena en Buenos Aires, aún no se desvinculó de Lanús, con el que tiene vínculo hasta diciembre de este año y si bien el Patrón hizo pública la renovación hasta diciembre de 2021, lo cierto es que Ibáñez analiza otra posibilidad. Y es que llegó a sus oídos un sondeo por parte de Racing.

Luis Zubeldía ya le había comunicado que no lo tendría en cuenta. El propio arquero lo hizo oficial, apuntando a que el arco buscaba más juventud en el puesto, que logra con el refuerzo Lucas Acosta y los canteranos Lautaro Morales y Juan Pablo Cozzani. El jugador de 33 años había sido tentado por Bolívar, equipo boliviano que orienta Claudio Vivas y tuvo charlas con Diego Martínez, el flamante entrenador de Godoy Cruz de Mendoza.

A Ibáñez le interesó el proyecto del Tomba, pero primero quería definir su situación en Patronato. "Hasta no firmar, no voy a ir", fue lo que anunció el "1" y reprodujo el sitio Código Patrón en las últimas horas. El exarquero de Olimpo habría recibido una "interesante oferta" de Racing, club que participa de la Copa Libertadores y que necesita cubrir la vacante que dejó el golero suplente Javier García, quien no seguirá en el club.

Lanús, dueño de su ficha, ya lo cedió dos veces: Temperley y Patronato. En el Gasolero tuvo una grave lesión a mediados de 2017: rotura del ligamento cruzado anterior y menisco interno de la rodilla izquierda. Realizó la recuperación en el Granate, donde atajó en marzo de 2017 luego de 10 meses de permanecer inactivo. Estando en Olimpo, fue cedido a San Lorenzo, volvió y recaló en el S.D. Eibar, de España. Hoy, Ibáñez está a las puertas de una oportunidad única en su carrera y que deberá evaluar corto tiempo.