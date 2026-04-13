La emotiva despedida de Nito Mestre a Julio Ricardo

Julio Ricardo , un histórico periodista deportivo, falleció este lunes a los 87 años luego de una larga internación. Nito Mestre , exalumno del periodista y con quién luego forjó una gran amistad, lo despidió con un sentido posteo en las redes sociales.

“Con profundo dolor despido a mi gran maestro y amigo. Me hubiera gustado haber estado allí para darle ese último abrazo de agradecimiento con todo mi amor. Gracias x todo Maestro. Abrazo fuerte para Ezequiel”, escribió Nito Mestre junto a una foto con Julio Ricardo.

Julio Ricardo fue maestro de Nito Mestre en la Escuela Nº3 del barrio de Caballito, cuando corrían los ’60. El legendario músico contó que su maestro de 6° Grado fue clave y un referente en su vida, en especial para que conozca a Los Beatles.

"Justo fallece mi viejo, yo tenía 11 años, estaba en 6°. Tuve un profesor divino, Julio Ricardo, era comentarista de fútbol y a la vez maestro de escuela. Él fue a Inglaterra y nos cuenta que había un fenómeno que se llamaba Beatlemanía", contó Nito Mestre en una entrevista.

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Y siguió: "Al tiempo salió 'Anochecer de un día agitado', la primera película de Los Beatles. Con un compañero le dijimos al maestro y fuimos a verla. Cuando la vi dije 'esto es lo que me gusta'"

"Compramos el disco a medias con mi amigo, lo escuchamos doce mil millones de veces y le dije a mi maestro: 'me voy del conjunto folclórico, quiero armar un grupo de rock' y también 'me quiero dejar el flequillo largo, y quiero comprarme las botitas de los Beatles'. Entonces armé mi primer grupo", cerró el tema.