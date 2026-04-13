lunes 13 de abril de 2026
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13 de abril de 2026
Al maestro con cariño.

La emotiva despedida de Nito Mestre a Julio Ricardo

Julio Ricardo fue maestro de 6° Grado de Nito Mestre y luego forjaron una gran amistad. El músico contó que conoció a Los Beatles gracias al periodista.

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Nito Mestre y Julio Ricardo. 

Julio Ricardo, un histórico periodista deportivo, falleció este lunes a los 87 años luego de una larga internación. Nito Mestre, exalumno del periodista y con quién luego forjó una gran amistad, lo despidió con un sentido posteo en las redes sociales.

“Con profundo dolor despido a mi gran maestro y amigo. Me hubiera gustado haber estado allí para darle ese último abrazo de agradecimiento con todo mi amor. Gracias x todo Maestro. Abrazo fuerte para Ezequiel”, escribió Nito Mestre junto a una foto con Julio Ricardo.

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"Justo fallece mi viejo, yo tenía 11 años, estaba en 6°. Tuve un profesor divino, Julio Ricardo, era comentarista de fútbol y a la vez maestro de escuela. Él fue a Inglaterra y nos cuenta que había un fenómeno que se llamaba Beatlemanía", contó Nito Mestre en una entrevista.

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Y siguió: "Al tiempo salió 'Anochecer de un día agitado', la primera película de Los Beatles. Con un compañero le dijimos al maestro y fuimos a verla. Cuando la vi dije 'esto es lo que me gusta'"

"Compramos el disco a medias con mi amigo, lo escuchamos doce mil millones de veces y le dije a mi maestro: 'me voy del conjunto folclórico, quiero armar un grupo de rock' y también 'me quiero dejar el flequillo largo, y quiero comprarme las botitas de los Beatles'. Entonces armé mi primer grupo", cerró el tema.

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