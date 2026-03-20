Elizabeth Vernaci, tras su salida de Radio Pop: "Soy la cornuda porque..."

Elizabeth Vernaci luego de quedar afuera de la programación de Radio Pop , una decisión de la emisora que también alcanzó a Lizy Tagliani , habló sin vueltas y fiel a su estilo. También se refirió a su llegada a Olga y al sueldo que cobraba en la emisora.

“Soy la cornuda, porque todos lo sabían. No me dieron explicación y tampoco la pedí. Hace muchos años que trabajo de esto y entiendo que las decisiones empresariales se toman con variables que tienen que ver con ellos, no conmigo”, expresó Elizabeth Vernaci en Puro Show, en El Trece.

Ante la sorpresiva desvinculación de Radio Pop , Elizabeth Vernaci se expresó sin rodeos: “Lo único que podría decir es por qué me lo avisás en marzo y no en enero si considerás que lo mío ya no va”.

Consultada por las versiones que circularon sobre su salida, la conductora fue tajante. Primero, descartó que su desembarco en Olga haya influido: “No, no creo. Son especulaciones”.

También negó cualquier conflicto con las autoridades de la radio: “A Carlos Infante lo amo, es un caballero. No tengo más que palabras de amor para él”.

Sin título-1 Elizabeth Vernaci, furiosa.

Sobre otro de los rumores el de su sueldo, Elizabeth Vernaci respondió son su chispa habitual: “¿Cómo no voy a ser cara si soy la mejor? Si querés un Fiat 600, te comprás un Fiat 600. Si querés un Mercedes, pagás un Mercedes”.

“Eso es lo que más me jode. Somos familia, compartir todas las mañanas… esa es la parte que más me duele”, cerró sobre el grupo que se había armado.