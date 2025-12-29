lunes 29 de diciembre de 2025
Escribinos
29 de diciembre de 2025
¿Qué onda?

Cuál es el llamativo pacto entre George Clooney y su esposa

George Clooney se comienza a despedir de sus días de galán en el mundo del cine y esto es parte de un arreglo con su mujer para sus películas.

George Clooney y su esposa.&nbsp;

George Clooney y su esposa. 

En una entrevista con el diario Daily Mail apunta que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos.

Lee además
George Clooney en ER.
TV Retro

ER, la serie que lanzó al estrellato a George Clooney
George Clooney y Adam Sandler, juntos en una película.
Luz, cámara, acción

Cómo será "Jay Kelly", la película con George Clooney y Adam Sandler
image
George Clooney hará un cambio en sus películas.

George Clooney hará un cambio en sus películas.

"He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman 'Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más'", añade el protagonista de filmes como 'O Brother, Where Art Thou?' (2000) y de 'Ocean's Eleven' (2001) o de la serie 'ER', con la que saltó a la fama internacional.

George Clooney y el cambio en sus películas

George Clooney no es la primera vez que se pronunció sobre su intención de dar un paso atrás al frente de sus películas románticas, que supieron ser su marca registrada.

En marzo contó al programa estadounidense 60 Minutes que quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas", dijo entonces.

Temas
Seguí leyendo

ER, la serie que lanzó al estrellato a George Clooney

Cómo será "Jay Kelly", la película con George Clooney y Adam Sandler

Estrenos de cine: el regreso de "Anaconda" y una película biográfica

La burla de Wanda Nara a Mauro Icardi y la China Suárez en redes sociales

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Escándalo con Valeria Aquino, ex de El Polaco. 
Sin vueltas.

La firme decisión de la Provincia con Valeria Aquino, la ex de El Polaco

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez.
Todo mal.

La burla de Wanda Nara a Mauro Icardi y la China Suárez en redes sociales