Cuál es el llamativo pacto entre George Clooney y su esposa

George Clooney y su esposa.

El actor estadounidense George Clooney, de 64 años, dice adiós a sus días de galán en el mundo del cine. Según el pacto que afirma haber alcanzado con su mujer, la abogada libanesa Amal Clooney, no planea besar más a ninguna actriz en sus películas.

En una entrevista con el diario Daily Mail apunta que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos.

image George Clooney hará un cambio en sus películas. "He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman 'Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más'", añade el protagonista de filmes como 'O Brother, Where Art Thou?' (2000) y de 'Ocean's Eleven' (2001) o de la serie 'ER', con la que saltó a la fama internacional.

George Clooney y el cambio en sus películas George Clooney no es la primera vez que se pronunció sobre su intención de dar un paso atrás al frente de sus películas románticas, que supieron ser su marca registrada.

En marzo contó al programa estadounidense 60 Minutes que quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas", dijo entonces.

