El juicio por los crímenes de Lesa Humanidad en el Pozo de Banfield comenzará el 27 de octubre. La noticia fue celebrada por integrantes de la Mesa de Trabajo del Espacio de la Memoria.

Tras más de diez años de lucha y un camino que en el último tiempo tuvo obstáculos y postergaciones, el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield comenzará el 27 de octubre. La noticia fue celebrada por integrantes de la Mesa de Trabajo del Espacio de la Memoria.

"Para nosotros es trascendental que el juicio empiece porque hemos sostenido la memoria, avanzado en la construcción de la verdad y ahora llegó el momento de que la Justicia actúe. Va a ser un proceso largo y con más de 400 testigos así que trataremos de manejar los tiempos con las querellas para que las personas que quieran declarar de forma presencial lo puedan hacer", expresó Mimí Di Gianni, sobreviviente del centro clandestino que formó parte del Circuito Camps.

Las querellas insistieron en que el debate sea por etapas, arrancando por el material probatorio fílmico, de lectura y de los testimonios de testigos que, por estar en el exterior, ya estaba previsto que lo hagan de modo remoto por videoconferencia.

El inicio del juicio en La Plata coincide con el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, quien durante su presidencia puso a los Derechos Humanos como política de Estado y declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, permitiendo la reactivación de múltiples juicios contra los genocidas.

"Lo de Néstor es algo que tuvimos presente en forma inmediata. Aunque por la pandemia el juicio no va a arrancar de la manera deseada, no nos resignamos a que la comunidad, estudiantes y docentes puedan estar en algunas de las audiencias", remarcó Mimí, que integra la Mesa de Trabajo del Espacio de la Memoria ex Pozo de Banfield y contó que "en los próximos meses vamos a visibilizar los nombres y las caras de los represores que van a ser juzgados para que la sociedad sepa quiénes son y los crímenes que cometieron".

El juicio iba a arrancar el 5 de mayo pero fue postergado a raíz del aislamiento preventivo. Luego, uno de los jueces solicitó apartarse y el tribunal tuvo que designar a un nuevo integrante. El puesto fue ocupado por Ricardo Basílico, que estará junto a los jueces de San Martín Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers.

"Es una felicidad saber que tenemos fecha después de muchos años esperando y luchando junto a organismos, militantes y familiares. Ya existe la condena social a los represores pero necesitamos que la Justicia haga su parte para que no haya impunidad", destacó Juana Campero, que también forma parte de la Mesa de Trabajo.

Desde el Espacio de la Memoria informaron que la Secretaría Derechos Humanos de Nación y la Subsecretaría de DDHH de la Provincia están gestionando para que las audiencias se transmitan por Youtube.

Con la presencia de escuelas, instituciones y la comunidad, la Mesa de Trabajo organiza recorridas informativas por el excentro clandestino de la dictadura cívico-militar. El comienzo y avance del juicio será clave para profundizar la puesta en valor del lugar y habilitar sectores como los calabozos y leoneras que, como son prueba en la causa, no se pueden utilizar durante las visitas.

"A medida que vaya transcurriendo el juicio, sabemos que esos sectores pueden llegar a habilitarse por disposición del juez. Sería muy importante, ya que las personas que lo visiten tendrán aún más dimensión sobre lo ocurrido en un lugar que fue el destino final de muchos detenidos-desaparecidos", enfatizó Juana.

El centro de detención situado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet funcionó entre 1974 y 1978. Se estima que 253 personas fueron torturadas allí, de las cuales 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 mujeres dieron a luz en la maternidad clandestina. También pasaron estudiantes de la Noche de los Lápices.

El juicio, que está unificado con el Pozo de Quilmes, tendrá en el banquillo a represores como Juan Miguel Wolk, Miguel Etchecolatz, Jorge Bergés y Jaime Smart, quienes serán juzgados por delitos como privación ilegítima de la libertad; aplicación de tormentos; abuso sexual con acceso carnal; sustracción, retención y ocultamiento de menores; homicidio agravado: y homicidio.