Matías "Tute" Sosa es animador y supo adaptarse desde un principio de la cuarentena, pero a medida que la etapa de aislamiento se extendió, entendió que debía incorporar más opciones como el "Delive Risas": se encarga de visitar a los vecinos y brindarles un show completísimo en la puerta de la casa.

Tras el inicio de la cuarentena los artistas tuvieron que reinventarse para seguir trabajando en medio de la pandemia del Covid-19 y Matías "Tute" Sosa no fue la excepción porque además de realizar festejos para niños y adultos a través de la plataforma Zoom incorporó el "Delive risas, puerta a puerta", en el que visita a los vecinos para brindarle un show en vivo en plena vereda.

El lomense viaja por toda la región para que nadie se pierda la oportunidad de festejar a pesar del aislamiento social. "Es una nueva alternativa que se incorpora además de los cumpleaños o cualquier tipo de festejo por Zoom y la verdad que está funcionando porque se genera un ambiente único en el barrio".

Tute se presenta en la casa del agasajado con un regalo que incluye una caja con golosinas de primera calidad, taza o lo que quiera incorporar quien lo contrate.

"Pongo música en el auto o en algunas oportunidades llevo mi patineta y realizo allí en la puerta del agasajado un show que incluye malabares y todo tipo de atracciones bien divertidas en la que termina participando todos los vecinos del barrio", destacó Tute que va por todo Lomas, Lanús, Echeverría, Ezeiza y Cañuelas.

La mayoría de estos festejos son sorpresas ya que contactan a Tute por las redes y luego él se encarga de llegar a la casa del cumpleañero para hacerlo reír un rato.

"Me contratan para ir a sorprender a niños y a adultos, me pasan cosas muy divertidas porque a veces no están listos para salir a la puerta o no entienden bien qué pasa, pero la verdad que a mi me divierte mucho y eso trato de trasmitir a las personas que salen a la puerta a verme", destacó.

Tomando todos los recaudos, Tute llega con tapaboca y su aerosol para desinfectar a todos y brindarles un momento distinto en medio del aislamiento social. "La gente tiene ganas de festejar, de divertirse un rato y a eso apunto porque esta situación es complicada para todos", señaló y añadió que también realiza el "Delive risas virtual" a través de un video 100% personalizado que se envía a través de WhatsApp.

El show en plena vereda dura alrededor de 30 minutos, se entrega una caja con las golosinas junto a una taza o vaso y una figura de globología.

TUTE SOLIDARIO. La participación en causas solidarias siempre son un sello de Tute y este sábado participará junto a más de 20 colegas de la #Instavarieté Todos por Fiore para colaborar con la junta de dinero que necesita la nena de 8 años que vive en Escalada y padece de Leucemia Linfoblastica Aguda (LLA).

"El evento lo organiza Tute junto al Mago Dash y se realiza a través de Instagram. Arrancará este sábado a partir de las 17 y hasta las 23. Cada artista va a transmitir desde su sitio y nos vamos a pasar la posta cada 20 minutos aproximadamente", explicó Tute sobre la jornada que tiene el fin de poder juntar dinero para que Fiore pueda seguir cumpliendo con una dieta estricta que debe seguir en esta etapa de su tratamiento.

Para contactarse entrar en Facebook/Tute Showman o en Instagram: @tuteshowman.