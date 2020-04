Walter Pochoclo y Tute Showman utilizaron toda su creatividad para trabajar durante la cuarentena obligatoria. Hacen vivos a la gorra y llevan alegría a niños y adultos a través de la plataforma Zoom.

La cuarentena y todas las medidas para evitar el contagio del Coronavirus perjudicaron a muchos sectores, sobre todo al rubro del arte. Pero los animadores de fiestas de Lomas, Walter "Pochoclo" Liendo y Matías "Tute" Sosa se las ingeniaron para transformar su trabajo.

Hoy se dedican a hacer vivos por las redes sociales a la gorra virtual y además ofrecen animaciones online privadas a través de la plataforma Zoom.

LOS FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS INFANTILES EN CUARENTENA. Walter Pochoclo se dedica a animar fiestas infantiles desde hace muchos años y es reconocido en la zona y en todo el Conurbano.

Cuando comenzó la cuarentena, las reservas de los cumpleaños se cancelaron y Walter comenzó a preocuparse. "Lo primero que pensé es que se iban a olvidar de mí y entonces decidí hacer un vivo a través de Facebook que me agradecieron mucho", recordó sobre la primera etapa del aislamiento social.

Luego comenzó a usar también Instagram y a hacer juegos, llamadas para que los nenes puedan participar y hasta se animó a incorporar la gorra virtual: "La verdad es que pasado un tiempo, necesitaba un ingreso, y me animé a pedir una colaboración que me sorprendió lo bien que funcionó. Fue lo que me empujó a crear y comenzar a hacer los festejos virtuales desde Zoom", contó Walter, que en esta etapa ya se dedica sólo a entrar a la casa de los nenas o nenas que quieran festejar su cumple.

"Tuve que aprender a usar la aplicación, por suerte tuve la ayuda de mi hermana docente y así arranqué. Cuando lancé la propuesta me contrataron para 20 cumpleaños y eso me motivó muchísimo", afirmó el animador local, que además resaltó que es sumamente importante que los chicos puedan festejar porque "el niño espera todo el año su día".

Hoy Walter transformó su garage en un verdadero estudio de televisión para poder transmitir desde allí sin inconvenientes y con lo necesario para que cada festejo sea especial como lo era antes de la pandemia.

LLEVAR ALEGRÍA A GRANDES Y CHICOS. Matías "Tute" Sosa también se las ingenió para estar en contacto con su público. A través de Instagram, todos los viernes después de las 17.30 se conecta para hacer shows muy interactivos y para todo público. "La cuarentena pone en juego a la creación y los artistas es a lo que más debemos acudir. Decidí poner una botonera virtual en mi cuenta y ahí la gente puede colaborar en la llamada 'gorra virtual'", explicó el artista lomense que abarca a un gran público y tiene muchos seguidores.

"Divertute en casa con Tuteshowman", es la frase de presentación para que todos puedan participar de los espectáculos que hace Tute de manera online. "Como también me dedico a animar bodas, cumpleaños y cualquier festejo de adultos, decidí hacer vivos un poco más tarde, después de las 23, para ese público en particular", contó.

De a poco fue haciendo su propio escenario en la casa e incluyó los festejos por Zoom. "Es una forma de estar con sus amigos, familia y lo agradecen mucho. Estamos lejos, pero juntos. La onda es poder encontrarse de nuevo y divertirse", dijo Tute sobre su show de 40 minutos donde no falta nada. Hay magia, juegos, malabares y mucha interacción para sacar una carcajada a cada uno de los conectados.

"Hay que disfrutar también de esto que nos brinda la cuarentena. Yo no paro de crear, de buscar diferentes formas de divertir y eso me mantiene muy activo, con ganas de seguir trabajando y superándome día a día", concluyó el artista lomense.

Ambos coincidieron en que esta etapa los desafió a encontrar nuevos modos de comunicación y de encuentro con su público.

Ellos logran entretener, divertir y fomentar la alegría también en este contexto donde están prohibidos los festejos y la aglomeración de personas.

Para contratar a estos artistas entrar en:

Walter: Facebook/Walter Pochoclo.

Matías: a través de Instagram: @tuteshowman o enviar un mensaje de WhatsApp al 1140870981.