sábado 15 de agosto de 2026
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15 de agosto de 2026
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Talleres de Escalada y Arsenal igualan sin goles en un aburrido partido

A pesar de que ambos necesitan ganar para llegar a la cima, no se sacaron diferencia al cabo de los primeros 45 minutos.

Talleres de Escalada quiere volver al triunfo.

Talleres de Escalada quiere volver al triunfo.

Talleres de Escalada quiere volver al triunfo.

Talleres de Escalada quiere volver al triunfo.

EN VIVO

¡Inició el segundo tiempo!

Talleres de Escalada y Arsenal disputan los últimos 45 minutos

¡Final del primer tiempo!

Talleres de Escalada y Arsenal igualan sin goles en un aburrido partido por la fecha 30 de la Primera B.

Sin grandes emociones, se acerca el final del primer tiempo

Talleres de Escalada y Arsenal no logran marcar una diferencia en el juego y el empate es justo. Se juegan los últimos 5 minutos.

Se salvó Talleres de Escalada

Sobre los 27, Arsenal tuvo la primera situación del peligro: Franco Sosa se metió el área, probó con un fuerte remate, pero Mauro Casoli respondió y salvó a Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada y Arsenal, sin diferencias

Al cabo de los primeros 15 minutos, ninguno logra importante condiciones. Talleres de Escalada y Arsenal se repartan la pelota y no hay grandes situaciones.

¡Arrancó el partido!

Talleres de Escalada y Arsenal disputan los primeros 45 minutos en Sarandí.

Las formaciones de Talleres de Escalada y Arsenal

Arsenal: Julián Lobelos; Mariano Del Col, Alexis Payés, Iván Peralta, Damián Pérez; Alejo Antilef, Talo Coletta, Matteo Trombini, Alexis Vega; Matías Sosa y Luca Franco.

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios y Federico Martínez.

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