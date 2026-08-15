¡Inició el segundo tiempo!
Talleres de Escalada y Arsenal disputan los últimos 45 minutos
¡Final del primer tiempo!
Talleres de Escalada y Arsenal igualan sin goles en un aburrido partido por la fecha 30 de la Primera B.
Sin grandes emociones, se acerca el final del primer tiempo
Talleres de Escalada y Arsenal no logran marcar una diferencia en el juego y el empate es justo. Se juegan los últimos 5 minutos.
Se salvó Talleres de Escalada
Sobre los 27, Arsenal tuvo la primera situación del peligro: Franco Sosa se metió el área, probó con un fuerte remate, pero Mauro Casoli respondió y salvó a Talleres de Escalada.
Talleres de Escalada y Arsenal, sin diferencias
Al cabo de los primeros 15 minutos, ninguno logra importante condiciones. Talleres de Escalada y Arsenal se repartan la pelota y no hay grandes situaciones.
¡Arrancó el partido!
Talleres de Escalada y Arsenal disputan los primeros 45 minutos en Sarandí.
Las formaciones de Talleres de Escalada y Arsenal
Arsenal: Julián Lobelos; Mariano Del Col, Alexis Payés, Iván Peralta, Damián Pérez; Alejo Antilef, Talo Coletta, Matteo Trombini, Alexis Vega; Matías Sosa y Luca Franco.
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios y Federico Martínez.