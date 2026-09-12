en vivo Ahora. Talleres de Escalada no puede con Liniers que le plantea un choque de golpe por golpe

Talleres de Escalada y Liniers empatan 0 a 0 en el Pablo Comelli por la fecha número 35 de la Primera B. En un duelo clave, no pueden romper la paridad.

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