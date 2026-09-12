Talleres de Escalada no puede con Liniers que le plantea un choque de golpe por golpe

Se lo perdió Talleres de Escalada
En un mano a mano falló primero Matías Samaniego y luego Federico Versaci no pudo concretar el primero. Buena jugada de Talleres que casi termina con la apertura del marcador.
Avisó Liniers
Con un disparo de Gustavo Fernández de afuera del área, el conjunto visitante llegó por primera vez al arco de Talleres de Escalada.
Comenzó el partido
Ya juegan Talleres de Escalada y Liniers por la fecha número 35 de la Primera B.
Ya se viene Talleres de Escalada ante Liniers
Formaciones confirmadas:
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Milton Cantero, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego, Federico Martínez. DT: Lucas Licht.
VAMOS HOOOY Los XI titulares para enfrentar a Liniers. pic.twitter.com/22mnIe4jBc— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) September 12, 2026
Liniers: Cristopher De Feliche; Rodrigo Dimotta, Fausto Rodón, Martín Bouvier, Enzo Pereyra; Alex Penoni, Juan Roth, Diego Auzqui, Gustavo Fernández; Thiago Coria y Cristian Rodríguez. DT: Darío Lema.
Convocados pic.twitter.com/goSoluDUOQ— Club Social y Deportivo Liniers (@LiniersOficial) September 12, 2026
Árbitro: Martín Despósito
Estadio: Pablo Comelli
TV: LPF Play