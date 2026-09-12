sábado 12 de septiembre de 2026
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12 de septiembre de 2026
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Talleres de Escalada no puede con Liniers que le plantea un choque de golpe por golpe

Talleres de Escalada y Liniers empatan 0 a 0 en el Pablo Comelli por la fecha número 35 de la Primera B. En un duelo clave, no pueden romper la paridad.

Talleres de Escalada y una prueba importante de su casa.

Talleres de Escalada y una prueba importante de su casa.

Talleres de Escalada y una prueba importante de su casa.

Talleres de Escalada y una prueba importante de su casa.

EN VIVO

Se lo perdió Talleres de Escalada

En un mano a mano falló primero Matías Samaniego y luego Federico Versaci no pudo concretar el primero. Buena jugada de Talleres que casi termina con la apertura del marcador.

Avisó Liniers

Con un disparo de Gustavo Fernández de afuera del área, el conjunto visitante llegó por primera vez al arco de Talleres de Escalada.

Comenzó el partido

Ya juegan Talleres de Escalada y Liniers por la fecha número 35 de la Primera B.

Ya se viene Talleres de Escalada ante Liniers

Formaciones confirmadas:

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Milton Cantero, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego, Federico Martínez. DT: Lucas Licht.

Liniers: Cristopher De Feliche; Rodrigo Dimotta, Fausto Rodón, Martín Bouvier, Enzo Pereyra; Alex Penoni, Juan Roth, Diego Auzqui, Gustavo Fernández; Thiago Coria y Cristian Rodríguez. DT: Darío Lema.

Árbitro: Martín Despósito

Estadio: Pablo Comelli

TV: LPF Play

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