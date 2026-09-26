Talleres de Escalada lo da vuelta y ahora vence a San Martín de Burzaco

Talleres de Escalada tuvo el cuarto
Luego de una gran habilitación apareció Juan Pablo Arango, pero no estuvo certero para definir.
¡¡¡¡GOOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!
Golazo de Federico Martínez que con una media vuelta pone el 3 a 2 para Talleres que ahora le gana a San Martín.
"Federico Martínez"Por el golazo del jugador de Talleres de Remedios de Escalada ante San Martín de Burzaco en un verdadero partidazo. pic.twitter.com/MWiTx7krG6— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 26, 2026
¡¡¡¡GOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!!
Cuando comenzaban los insultos en el Pablo Comelli, apareció el cabezazo salvador de Federico Martínez. Ahora Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco empatan 2 a 2.
"Jugadores la conch..."Porque mientras se cantaba el himno en la cancha de Talleres de Remedios de Escalada llegó al gol e iguala el partido ante San Martín de Burzaco. pic.twitter.com/NPKnXQesj6— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 26, 2026
¡¡¡¡GOOOOOL DE SAN MARTÍN DE BURZACO!!!!
Rodrigo González con un bombazo de afuera del área pone el 2 a 1 para la visita.
"Se la mandó a guardar"Por el golazo de Rodrigo González que se la clavó al ángulo al arquero de Talleres de Remedios de Escalada y le da vuelta el partido. pic.twitter.com/8iNKlNgfcw— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 26, 2026
Avisó San Martín de Burzaco
Buen disparo de Nicolás Gauna que se fue apenas desviado.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco.
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco empatan 1 a 1 en el estadio Pablo Comelli.
¡¡¡¡GOOOOOL DE SAN MARTÍN DE BURZACO!!!
Nicolás Gauna se animó, entró al área y con un gran zurdazo puso el empate 1 a 1 en el peor momento de San Martín de Burzaco en el partido.
"Nicolás Gauna"Por el gol del jugador de San Martín de Burzaco ante Talleres de Remedos de Escalada. pic.twitter.com/tBSyvQrgn1— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 26, 2026
Talleres de Escalada amplio dominador del encuentro
Leonel Barrios remató de afuera del área y casi en el rebote de Gagliardo llega el segundo de Talleres que sigue superando a San Martín.
Talleres de Escalada hace méritos para convertir el segundo
Una buena maniobra de Isaias Ciavarelli estuvo cerca de tener destino de red. Talleres de Escalada supera ampliamente en el juego a San Martín de Burzaco.
Talleres de Escalada a tiro del segundo
Gran disparo de Fernando Enrique que salvó Maximiliano Gagliardo. Talleres es mucho más que San Martín.
¡¡¡¡GOOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!!
Gran centro de Isaias Ciavarelli al corazón del área que conectó Federico Martínez y con un cabezazo dejó sin reacción a Maximiliano Gagliardo. Gana Talleres de Escalada 1 a 0.
"Federico Martínez"Por el gol del jugador de Talleres de Remedios de Escalada ante San Martín de Burzaco. pic.twitter.com/sQvfCO9Eu9— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 26, 2026
Se salvó milagrosamente San Martín de Burzaco
Gran habilitación de Leonel Barrios para Fernando Enrique, quien de emboquillada casi marca el primero. La pelota dio en el travesaño.
Comenzó el partido
Ya juegan Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco en el estadio Pablo Comelli.
Ya se viene Talleres de Escalada ante San Martín de Burzaco
Formaciones confirmadas:
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Axel Arce, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaias Ciavarelli; Federico Martínez y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.
| Los 11 de Talleres pic.twitter.com/R4dzYTC5eJ— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) September 26, 2026
San Martín de Burzaco: Maximiliano Gagliardo; Kevin Denis, David Orellana, Richard Lazarev, Ariel Siliman; Lucas Lezcano, Rodrigo González, Nicolás Gauna, Lisandro Costa; Cristian Cuenca y Alejo Funes. DT: Federico Scurnik.
Í : Los 11 de Sanma para enfrentar a Talleres#CSDSM pic.twitter.com/1RXXzb6UwK— San Martín de Burzaco (@SanMartinBurz) September 26, 2026
Estadio: Pablo Comelli
Árbitro: Ignacio Cuicchi
TV: LPF Play