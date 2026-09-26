sábado 26 de septiembre de 2026
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26 de septiembre de 2026
en vivo Duelo barrial.

Talleres de Escalada lo da vuelta y ahora vence a San Martín de Burzaco

Talleres de Escalada superaba a San Martín de Burzaco, pasó a perderlo por 2 a 1, alcanzó la igualdad por 2 a 2 y ahora pasó a ganarlo por 3 a 2. Final para el infarto.

Federico Martínez se despachó con tres goles para ser la figura de Talleres de Escalada.

Federico Martínez se despachó con tres goles para ser la figura de Talleres de Escalada.

Federico Martínez se despachó con tres goles para ser la figura de Talleres de Escalada.

Federico Martínez se despachó con tres goles para ser la figura de Talleres de Escalada.

El cabezazo de Federico Martínez para el triunfo parcial de Talleres de Escalada.

El cabezazo de Federico Martínez para el triunfo parcial de Talleres de Escalada.

El cabezazo de Federico Martínez para el triunfo parcial de Talleres de Escalada.

El cabezazo de Federico Martínez para el triunfo parcial de Talleres de Escalada.

EN VIVO

Talleres de Escalada tuvo el cuarto

Luego de una gran habilitación apareció Juan Pablo Arango, pero no estuvo certero para definir.

¡¡¡¡GOOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!

Golazo de Federico Martínez que con una media vuelta pone el 3 a 2 para Talleres que ahora le gana a San Martín.

¡¡¡¡GOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!!

Cuando comenzaban los insultos en el Pablo Comelli, apareció el cabezazo salvador de Federico Martínez. Ahora Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco empatan 2 a 2.

¡¡¡¡GOOOOOL DE SAN MARTÍN DE BURZACO!!!!

Rodrigo González con un bombazo de afuera del área pone el 2 a 1 para la visita.

Avisó San Martín de Burzaco

Buen disparo de Nicolás Gauna que se fue apenas desviado.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan el complemento Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco.

Final del primer tiempo

Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco empatan 1 a 1 en el estadio Pablo Comelli.

¡¡¡¡GOOOOOL DE SAN MARTÍN DE BURZACO!!!

Nicolás Gauna se animó, entró al área y con un gran zurdazo puso el empate 1 a 1 en el peor momento de San Martín de Burzaco en el partido.

Talleres de Escalada amplio dominador del encuentro

Leonel Barrios remató de afuera del área y casi en el rebote de Gagliardo llega el segundo de Talleres que sigue superando a San Martín.

Talleres de Escalada hace méritos para convertir el segundo

Una buena maniobra de Isaias Ciavarelli estuvo cerca de tener destino de red. Talleres de Escalada supera ampliamente en el juego a San Martín de Burzaco.

Talleres de Escalada a tiro del segundo

Gran disparo de Fernando Enrique que salvó Maximiliano Gagliardo. Talleres es mucho más que San Martín.

¡¡¡¡GOOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!!

Gran centro de Isaias Ciavarelli al corazón del área que conectó Federico Martínez y con un cabezazo dejó sin reacción a Maximiliano Gagliardo. Gana Talleres de Escalada 1 a 0.

Se salvó milagrosamente San Martín de Burzaco

Gran habilitación de Leonel Barrios para Fernando Enrique, quien de emboquillada casi marca el primero. La pelota dio en el travesaño.

Comenzó el partido

Ya juegan Talleres de Escalada y San Martín de Burzaco en el estadio Pablo Comelli.

Ya se viene Talleres de Escalada ante San Martín de Burzaco

Formaciones confirmadas:

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Axel Arce, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaias Ciavarelli; Federico Martínez y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

San Martín de Burzaco: Maximiliano Gagliardo; Kevin Denis, David Orellana, Richard Lazarev, Ariel Siliman; Lucas Lezcano, Rodrigo González, Nicolás Gauna, Lisandro Costa; Cristian Cuenca y Alejo Funes. DT: Federico Scurnik.

Estadio: Pablo Comelli

Árbitro: Ignacio Cuicchi

TV: LPF Play

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