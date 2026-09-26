en vivo Duelo barrial. Talleres de Escalada lo da vuelta y ahora vence a San Martín de Burzaco

Talleres de Escalada superaba a San Martín de Burzaco, pasó a perderlo por 2 a 1, alcanzó la igualdad por 2 a 2 y ahora pasó a ganarlo por 3 a 2. Final para el infarto.

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