sábado 01 de agosto de 2026
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1 de agosto de 2026
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Talleres de Escalada es más que Ituzaingó pero no puede quebrar el cero

Talleres de Escalada e Ituzaingó igualan 0 a 0 por la fecha número 28 de la Primera B. El Tallarín tiene chances para marcar pero no está preciso en ataque.

Talleres de Escalada juega de local y necesita ganar para ser líder.

Talleres de Escalada juega de local y necesita ganar para ser líder.

Talleres de Escalada juega de local y necesita ganar para ser líder.

Talleres de Escalada juega de local y necesita ganar para ser líder.

EN VIVO

Clarísima para Ituzaingó

Un centro desde la derecha para Lautaro Mena casi termina con el primero de la visita. Mauro Casoli se hizo gigante y salvó a Talleres de Escalada de la caída de su arco.

Se salvó Talleres de Escalada

Un centro pasado desde la izquierda encontró un cabezazo de Bruno Mariani, pero no fue certero. Por ahora sigue 0 a 0.

Se anima Ituzaingó

El conjunto del Oeste intentó con Alan Sotelo y un disparo que se fue desviado.

Talleres de Escalada cerca del primero

Luego de un centro rasante de Matías Samaniego no llegó a empujarla Leonel Barrios. El local es más y ya merce el primero en el inicio.

Comenzó el partido

Ya juegan Talleres de Escalada e Ituzaingó por la fecha número 28 de la Primera B.

Ya se viene Talleres de Escalada ante Ituzaingó

Formaciones confirmadas:

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Claudio Mosca, Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

Ituzaingó: Axel Almirón; Juan Eloy Fanti, Emanuel Mantovani, Josué Salvadores, Diego Martínez; Matías Campusano, Pablo Despósito, Lautaro Mena, Alan Sotelo; Alcides Miranda Moreira, Bruno Mariani. DT: Matías De Cicco.

Estadio: Pablo Comelli

Árbitro: Maximiliano López Monti

TV: LPF Play

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