en vivo Ahora. Talleres de Escalada es más que Ituzaingó pero no puede quebrar el cero

Talleres de Escalada e Ituzaingó igualan 0 a 0 por la fecha número 28 de la Primera B. El Tallarín tiene chances para marcar pero no está preciso en ataque.

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