Talleres de Escalada es más que Ituzaingó pero no puede quebrar el cero

Clarísima para Ituzaingó
Un centro desde la derecha para Lautaro Mena casi termina con el primero de la visita. Mauro Casoli se hizo gigante y salvó a Talleres de Escalada de la caída de su arco.
Se salvó Talleres de Escalada
Un centro pasado desde la izquierda encontró un cabezazo de Bruno Mariani, pero no fue certero. Por ahora sigue 0 a 0.
Se anima Ituzaingó
El conjunto del Oeste intentó con Alan Sotelo y un disparo que se fue desviado.
Talleres de Escalada cerca del primero
Luego de un centro rasante de Matías Samaniego no llegó a empujarla Leonel Barrios. El local es más y ya merce el primero en el inicio.
Comenzó el partido
Ya juegan Talleres de Escalada e Ituzaingó por la fecha número 28 de la Primera B.
Ya se viene Talleres de Escalada ante Ituzaingó
Formaciones confirmadas:
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Claudio Mosca, Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.
Listos para salir a la cancha pic.twitter.com/AiHARDEo4X— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) August 1, 2026
Ituzaingó: Axel Almirón; Juan Eloy Fanti, Emanuel Mantovani, Josué Salvadores, Diego Martínez; Matías Campusano, Pablo Despósito, Lautaro Mena, Alan Sotelo; Alcides Miranda Moreira, Bruno Mariani. DT: Matías De Cicco.
¡ASÍ FORMA #ITUZAINGÓ!Titulares y suplentes para enfrentar a Talleres (RE) desde las 15.pic.twitter.com/1atEHfDg2m— Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) August 1, 2026
Estadio: Pablo Comelli
Árbitro: Maximiliano López Monti
TV: LPF Play