Los Andes iguala con San Telmo por la Primera Nacional

El local, mejor en el inicio
San Telmo marcó el ritmo de las acciones en el comienzo del encuentro ante Los Andes y contó con las mejores aproximaciones en los primeros 20 minutos.
San Telmo avisó primero
Gabriel Paredes recibió dentro del área un pase profundo de Molina y aprovechó una mala cobertura de Leizza para quedar libre ante el achique de López, pero su remate cruzado se abrió mucho y terminó afuera de la cancha.
¡Comenzó el partido!
San Telmo y Los Andes ya juegan en la Isla Maciel por la fecha 28 de la Primera Nacional.
Las formaciones confirmadas de San Telmo y Los Andes
San Telmo: Joaquín Enrico; Emanuel Díaz, Leonel Pollacchi, Facundo Roncaglia, Patricio Romero; Juan Ignacio Motroni, Renzo Uriburu, Elías Britez, Gabriel Paredes; Nicolás Molina y Martín Batallini
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Brian Leizza, Nazareno Fernández Colombo; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete; Tobias Modlin, Alex Valdez Chamorro, Tomás Díaz; Mauricio Asenjo.