sábado 05 de septiembre de 2026
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5 de septiembre de 2026
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Los Andes iguala con San Telmo por la Primera Nacional

A menos de 24 horas de su anuncio oficial, el flamante DT debuta en Los Andes con la misión de cortar la mala racha y volver a zona de Reducido.

Con el regreso de Asenjo, Los Andes visita a San Telmo.

Con el regreso de Asenjo, Los Andes visita a San Telmo.

Con el regreso de Asenjo, Los Andes visita a San Telmo.

Con el regreso de Asenjo, Los Andes visita a San Telmo.

EN VIVO

El local, mejor en el inicio

San Telmo marcó el ritmo de las acciones en el comienzo del encuentro ante Los Andes y contó con las mejores aproximaciones en los primeros 20 minutos.

San Telmo avisó primero

Gabriel Paredes recibió dentro del área un pase profundo de Molina y aprovechó una mala cobertura de Leizza para quedar libre ante el achique de López, pero su remate cruzado se abrió mucho y terminó afuera de la cancha.

¡Comenzó el partido!

San Telmo y Los Andes ya juegan en la Isla Maciel por la fecha 28 de la Primera Nacional.

Las formaciones confirmadas de San Telmo y Los Andes

San Telmo: Joaquín Enrico; Emanuel Díaz, Leonel Pollacchi, Facundo Roncaglia, Patricio Romero; Juan Ignacio Motroni, Renzo Uriburu, Elías Britez, Gabriel Paredes; Nicolás Molina y Martín Batallini

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Brian Leizza, Nazareno Fernández Colombo; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete; Tobias Modlin, Alex Valdez Chamorro, Tomás Díaz; Mauricio Asenjo.

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