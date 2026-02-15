Los Andes ante Almirante Brown, duelo caliente para iniciar el camino en la Primera Nacional

Los Andes comenzará una nueva ilusión con su encuentro ante Almirante Brown por la fecha número 1 del torneo de la Primera Nacional . El partido iniciará a las 17.30, contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira y la televisación de LPF Play.

El equipo dirigido por Leonardo Lemos buscará comenzar con el pie derecho en la Zona A de la Primera Nacional ante los de Isidro Casanova. La expectativa lógica por los hinchas que coparán el estadio Eduardo Gallardón ante otro de los candidatos al título.

El equipo dirigido por Leonardo Lemos comenzó con la pretemporada en Balcarce, luego se trasladó hacia Mar del Plata donde enfrentó a Atlanta (victoria 2 a 0 y derrota 1 a 0), luego chocó con Midland (dos empates 1 a 1) y ante Tristán Suarez cosechó dos igualdades.

En cuanto a los refuerzos , Los Andes contrató 12 caras nuevas para la presente temporada. El arquero Javier Bustillos; los defensores Julián Navas, Daniel Franco, Julián Rodríguez Vuotto y Peter Grance; los mediocampistas Francisco Funes, Juan Manuel Vázquez, Sergio Ortíz y Tomás Díaz; y los delanteros Camilo Viganoni, Mario Galeano y Tomás Blanco.

A partir de la continuidad de Leonardo Lemos, la apuesta del conjunto de Lomas de Zamora fue clara: mantener la base del equipo titular y a partir de ahí sumar variantes para que no suceda lo del 2025, donde las lesiones y bajas sensibles le impidieron terminar más arriba en el torneo.

Por eso, para esta temporada, el DT se enfocó en robustecer el tema del recambio para tener más variedad con miras a la exigente temporada de la Primera Nacional. Y un reflejo de eso se notó en los primeros amistosos del año, donde la base del equipo titular del 2025 se mantuvo, con algunos retoques.

Por su parte, el entrenador Rodrigo Alonso cuenta con 16 caras nuevas para Almirante Brown en el próximo campeonato de la Primera Nacional. Junto a los que siguen y algunos juveniles, Almirante Brown intentará tener un 2025 mucho mejor que el año pasado donde peleó por mantener la categoría.

Probables formaciones

Los Andes: Sebastián López o Javier Bustillos; Julián Navas, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matías Gómez; Mauricio Asenjo y Facundo Echevarría. DT: Leonardo Lemos.

Almirante Brown: Bruno Galván; Enzo Cardozo, Máximo Levi, Gustavo Cabral, Alegre Rojas, Ramírez; Matías Belloso, Leandro Iglesias, Hernán Perrone; Gastón Moreyra y Milton Zanotti. DT: Rodrigo Alonso.

Hora: 17.30

Árbitro: Gonzalo Pereira

Estadio: Eduardo Gallardón

TV: LPF Play