domingo 08 de noviembre de 2026
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8 de noviembre de 2026
en vivo En Santiago del Estero.

Lanús pierde ante Central Córdoba y por ahora no puede evitar a River en los playoffs

Lanús pierde 1 a 0 con Central Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El único gol lo hizo Tomás Guidara en contra de su propia valla.

Lanús va por un triunfo vital en Santiago del Estero.

Lanús va por un triunfo vital en Santiago del Estero.

Lanús va por un triunfo vital en Santiago del Estero.

Lanús va por un triunfo vital en Santiago del Estero.

EN VIVO

Nahuel Losada salvó a Lanús

Leonardo Sequeira probó de afuera del área con un gran disparo y Nahuelo Losada evitó el segundo de Central Córdoba.

Central Córdoba cerca del segundo

Marco Iacobellis tuvo el 2 a 0 pero su disparo se fue desviado. Central Córdoba es más que Lanús.

¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA!

Luego de una gran sociedad en ataque, Central Córdoba llegó a la apertura del marcador a través de Tomás Guidara en contra.

Nueva mala salida de Nahuel Losada y casi gol de Central Córdoba

El arquero de Lanús volvió a equivocarse y Central Córdoba estuvo muy cerca de marcar el primero.

Otra aproximación de Lanús

El Granate llegó por la vía aérea por intermedio de un cabezazo de Mauricio Pellegrino que se fue desviado.

Increíble lo que se perdió Lanús

Buena habilitación de Marcelino Moreno a Allan Wlk, pero el paraguayo elevó su disparo por arriba del travesaño.

Se salvó milagrosamente Lanús

Mala salida de Hernán Losada y Leonardo Sequeira de mitad de cancha casi hace el gol del campeonato. El travesaño salvó al Granate.

Comenzó el partido

Ya juegan Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús por la fecha número 16 del Torneo Clausura.

Ya se viene Central Córdoba ante Lanús

Formaciones confirmadas:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Facundo Roldán, Nicolás Garrido y Darío Cáceres; Matías Vera, Tiziano Ramírez, Leonardo Sequeira, Marco Iacobellis; Michael Santos y Diego Barrera. DT: Juan Carlos Roldán.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Raúl Loaiza; Lucas Bezozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Madre de Ciudades

Árbitro: Álvaro Carrera.

TV: TNT Sports

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