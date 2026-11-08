Lanús pierde ante Central Córdoba y por ahora no puede evitar a River en los playoffs

Nahuel Losada salvó a Lanús
Leonardo Sequeira probó de afuera del área con un gran disparo y Nahuelo Losada evitó el segundo de Central Córdoba.
Central Córdoba cerca del segundo
Marco Iacobellis tuvo el 2 a 0 pero su disparo se fue desviado. Central Córdoba es más que Lanús.
¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA!
Luego de una gran sociedad en ataque, Central Córdoba llegó a la apertura del marcador a través de Tomás Guidara en contra.
EL INSÓLITO GOL EN CONTRA DE GUIDARAEl defensor de Lanús quiso tirarla al córner, pero la terminó metiendo en el fondo de su arco para el 1-0 de Central Córdoba.#LPFxTNTSports https://t.co/rzXSUn4yLK— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026
Nueva mala salida de Nahuel Losada y casi gol de Central Córdoba
El arquero de Lanús volvió a equivocarse y Central Córdoba estuvo muy cerca de marcar el primero.
Otra aproximación de Lanús
El Granate llegó por la vía aérea por intermedio de un cabezazo de Mauricio Pellegrino que se fue desviado.
Increíble lo que se perdió Lanús
Buena habilitación de Marcelino Moreno a Allan Wlk, pero el paraguayo elevó su disparo por arriba del travesaño.
WLK DESPERDICIÓ UNA CHANCE CLARÍSIMA PARA LANÚSEl delantero del Granate definió adentro del área y la pelota salió por arriba del arco de Central Córdoba.#LPFxTNTSports https://t.co/fJCzhGaG51— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026
Se salvó milagrosamente Lanús
Mala salida de Hernán Losada y Leonardo Sequeira de mitad de cancha casi hace el gol del campeonato. El travesaño salvó al Granate.
¡ERA EL GOL DEL CAMPEONATO, SEQUEIRA!El delantero de Central Córdoba casi clava un golazo desde mitad de cancha tras la equivocación de Losada, pero el travesaño se lo negó.#LPFxTNTSports https://t.co/U3t5fWoLLs— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026
Comenzó el partido
Ya juegan Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús por la fecha número 16 del Torneo Clausura.
Ya se viene Central Córdoba ante Lanús
Formaciones confirmadas:
Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Facundo Roldán, Nicolás Garrido y Darío Cáceres; Matías Vera, Tiziano Ramírez, Leonardo Sequeira, Marco Iacobellis; Michael Santos y Diego Barrera. DT: Juan Carlos Roldán.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Raúl Loaiza; Lucas Bezozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Estadio: Madre de Ciudades
Árbitro: Álvaro Carrera.
TV: TNT Sports