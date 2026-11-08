en vivo En Santiago del Estero. Lanús pierde ante Central Córdoba y por ahora no puede evitar a River en los playoffs

Lanús pierde 1 a 0 con Central Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El único gol lo hizo Tomás Guidara en contra de su propia valla.

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