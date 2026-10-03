Lanús no puede con Newells en un choque clave para la clasificación a los playoff

Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Newells y Lanús el complemento en Rosario.
Final del primer tiempo
Newells y Lanús empatan 0 a 0 por la fecha número 11 del Torneo Clausura.
Lanús choca ante Newells en un partido clave.
Buena llegada de Lanús
Una buena aproximación del Granate con un centro de Sasha Marcich y un cabezazo de Alan Wlk. El equipo de Mauricio Pellegrino intenta ser prolijo, pero no puede romper el cero.
Se salva Lanús
El Granate quedó mal parado en defensa y Nahuel Losada evitó la caída de su arco.
Lanús cerca del primero
El Granate llegó y casi Tomás Guidara abre el marcador. El disparo se fue cerca del primer palo.
Avisó Newells
El conjunto local se aproxima a través de Santiago Solari que inquietó a Nahuel Losada.
Lanús presiona y busca el primero
El Granate busca sorprender a Newells en el inicio con la velocidad de Lucas Besozzi y Alan Wlk en ataque.
Comenzó el partido
Ya juegan Newells y Lanús en el Parque Independencia.
Ya se viene Newells ante Lanús en Rosario
Newell's Old Boys: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.
Así forma el Rojinegro #VamosNewells pic.twitter.com/c2hIu5GBhl— Newell’s Old Boys (@Newells) October 3, 2026
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA TARDE pic.twitter.com/7pKulNC6AZ— Club Lanús (@clublanus) October 3, 2026
Estadio: Marcelo Bielsa
Árbitro: Darío Herrera
TV: TNT Sports Premium