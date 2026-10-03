en vivo En Rosario. Lanús no puede con Newells en un choque clave para la clasificación a los playoff

Lanús empata con Newells 0 a 0 por la fecha número 11 del Torneo Clausura. El Granate tuvo chances, pero no es efectivo. La igualdad no le sirve.

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