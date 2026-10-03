sábado 03 de octubre de 2026
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3 de octubre de 2026
en vivo En Rosario.

Lanús no puede con Newells en un choque clave para la clasificación a los playoff

Lanús empata con Newells 0 a 0 por la fecha número 11 del Torneo Clausura. El Granate tuvo chances, pero no es efectivo. La igualdad no le sirve.

Lanús no puede con Newells en Rosario.

Lanús no puede con Newells en Rosario.

Lanús no puede con Newells en Rosario.

Lanús no puede con Newells en Rosario.

Lanús choca ante Newells en un partido clave.

Lanús choca ante Newells en un partido clave.

Lanús choca ante Newells en un partido clave.

Lanús choca ante Newells en un partido clave.

Lanús se juega una parada brava ante Newells en Rosario.

Lanús se juega una parada brava ante Newells en Rosario.

Lanús se juega una parada brava ante Newells en Rosario.

Lanús se juega una parada brava ante Newells en Rosario.

EN VIVO

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan Newells y Lanús el complemento en Rosario.

Final del primer tiempo

Newells y Lanús empatan 0 a 0 por la fecha número 11 del Torneo Clausura.

Lanús choca ante Newells en un partido clave.

Lanús choca ante Newells en un partido clave.

Buena llegada de Lanús

Una buena aproximación del Granate con un centro de Sasha Marcich y un cabezazo de Alan Wlk. El equipo de Mauricio Pellegrino intenta ser prolijo, pero no puede romper el cero.

Se salva Lanús

El Granate quedó mal parado en defensa y Nahuel Losada evitó la caída de su arco.

Lanús cerca del primero

El Granate llegó y casi Tomás Guidara abre el marcador. El disparo se fue cerca del primer palo.

Avisó Newells

El conjunto local se aproxima a través de Santiago Solari que inquietó a Nahuel Losada.

Lanús presiona y busca el primero

El Granate busca sorprender a Newells en el inicio con la velocidad de Lucas Besozzi y Alan Wlk en ataque.

Comenzó el partido

Ya juegan Newells y Lanús en el Parque Independencia.

Ya se viene Newells ante Lanús en Rosario

Newell's Old Boys: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Darío Herrera

TV: TNT Sports Premium

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