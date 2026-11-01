Lanús consiguió la ventaja y le gana a Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza

Final del primer tiempo
Lanús le gana 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza.
¡GOOOOL DE LANÚS!
Cuando terminaba el primer tiempo, apareció Gonzalo Lobos para poner el 1 a 0.
SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO, LANÚS PUSO EL 1-0Lobos aprovechó el cabezazo de su compañero y definió muy bien para abrir el marcador ante Gimnasia de Mendoza.#LPFxTNTSports https://t.co/RCVC20YhhI— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2026
Otra vez avisó Gimnasia de Mendoza
Facundo Lencioni probó de media distancia y la pelota pasó muy cerca del segundo palo defendido por Nahuel Losada. La visita más cerca de abrir el marcador.
Cerca Gimnasia de Mendoza del primero
Ignacio Sabatini probó de afuera del área y su remate se fue a centímetros del primer palo de Nahuel Losada, quien desvió el disparo.
SABATINI REMATÓ Y LOSADA RESPONDIÓEl delantero de Gimnasia de Mendoza sacó un gran derechazo y el arquero de Lanús la mandó al córner.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/qAd5shzwhh— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2026
Cambio obligado en Lanús
Gonzalo Pérez ingresó por José María Canale, quien abandonó la cancha lesionado.
Lanús con novedades en el once inicial no puede doblegar a Gimnasia de Mendoza
Con Gonzalo Lobos de arranque por Lucas Besozzi, el Granate intenta ser vertical pero no puede. Las otras dos modificaciones obligadas son: Ronaldo Dejesús por Cali Izquierdoz (suspendido) y Felipe Peña Biafore por Agustín Medina (lesionado).
Duelo disputado en La Fortaleza
Lanús y Gimnasia de Mendoza no se sacan diferencias en un comienzo parejo en el estadio Ciudad de Lanús.
Comenzó el partido
Lanús ya juega ante Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza.
Ya se viene Lanús ante Gimnasia de Mendoza
Formaciones confirmadas:
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo DeJesús, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Gonzalo Lobos; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Matías Recalde, Lautaro Carrera, Diego Mondino, Luciano Paredes; Nahuel Barboza, Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Fermín Antonini, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Árbitro: Pablo Echavarría.
Estadio: Ciudad de Lanús.
TV: TNT Sports.