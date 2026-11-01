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1 de noviembre de 2026
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Lanús consiguió la ventaja y le gana a Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza

Lanús abrió el marcador y se impone por 1 a 0 sobre Gimnasia de Mendoza. El Granate lo gana por el oportunismo de Gonzalo Lobos que apareció de arremetida.

Lanús va por un triunfo importante.

Lanús va por un triunfo importante.

Lanús va por un triunfo importante.

Lanús va por un triunfo importante.

EN VIVO

Final del primer tiempo

Lanús le gana 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza.

¡GOOOOL DE LANÚS!

Cuando terminaba el primer tiempo, apareció Gonzalo Lobos para poner el 1 a 0.

Otra vez avisó Gimnasia de Mendoza

Facundo Lencioni probó de media distancia y la pelota pasó muy cerca del segundo palo defendido por Nahuel Losada. La visita más cerca de abrir el marcador.

Cerca Gimnasia de Mendoza del primero

Ignacio Sabatini probó de afuera del área y su remate se fue a centímetros del primer palo de Nahuel Losada, quien desvió el disparo.

Cambio obligado en Lanús

Gonzalo Pérez ingresó por José María Canale, quien abandonó la cancha lesionado.

Lanús con novedades en el once inicial no puede doblegar a Gimnasia de Mendoza

Con Gonzalo Lobos de arranque por Lucas Besozzi, el Granate intenta ser vertical pero no puede. Las otras dos modificaciones obligadas son: Ronaldo Dejesús por Cali Izquierdoz (suspendido) y Felipe Peña Biafore por Agustín Medina (lesionado).

Duelo disputado en La Fortaleza

Lanús y Gimnasia de Mendoza no se sacan diferencias en un comienzo parejo en el estadio Ciudad de Lanús.

Comenzó el partido

Lanús ya juega ante Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza.

Ya se viene Lanús ante Gimnasia de Mendoza

Formaciones confirmadas:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo DeJesús, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Gonzalo Lobos; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Matías Recalde, Lautaro Carrera, Diego Mondino, Luciano Paredes; Nahuel Barboza, Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Fermín Antonini, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Ciudad de Lanús.

TV: TNT Sports.

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