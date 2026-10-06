martes 06 de octubre de 2026
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6 de octubre de 2026
en vivo La última función.

La Selección Argentina ya llegó al Monumental con Lionel Messi en su despedida

El partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina se jugará este martes desde las 20 ante Benín. El astro ya llegó al estadio Monumental.

Argentina despide a Lionel Messi.

Argentina despide a Lionel Messi.

Argentina despide a Lionel Messi.

Argentina despide a Lionel Messi.

La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Lionel Messi disputará su último partido en la Selección Argentina.

Lionel Messi disputará su último partido en la Selección Argentina.

Lionel Messi disputará su último partido en la Selección Argentina.

Lionel Messi disputará su último partido en la Selección Argentina.

EN VIVO

Ya se viene Argentina ante Benín

Formaciones confirmadas:

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benin: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Liam Omore, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida e Imourane Hassane; Junior Olaitan, Yamirou Ourou y Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Los jugadores de la Selección Argentina saltan al campo de juego

Encabezados por Emiliano "Dibu" Martínez los jugadores de la Selección Argentina reciben el cariño del público en el estadio Monumental. Además, la cábala de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes no podía faltar.

Las lágrimas de Lionel Messi en su llegada al estadio Monumental

El ídolo argentino llorando en el micro camino al estadio Monumental.

El vestuario de la Selección Argentina ya está listo a la espera de Lionel Messi

A falta de una hora para el comienzo del partido, el vestuario ya está acomodado y desde la cuenta oficial de la Selección Argentina mostraron los preparativos.

El micro de la Selección Argentina llega al Monumental junto a Lionel Messi

Luego de hacer un camino en medio de los hinchas que acompañaron al equipo por la autopista, los jugadores llegaron al Monumental para la despedida de Lionel Messi.

El emotivo homenaje de la FIFA a Lionel Messi

El máximo ente del fútbol mundial le rindió tributo a Lionel Messi y a su carrera futbolística con la camiseta de la Selección Argentina.

La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La caravana de hinchas que se dirigen al estadio Monumental parece ser interminable. La fiesta se vive en las calles y un país se paraliza para despedir al ídolo nacional.

Ya se viene Argentina vs. Benín, el último baile de Lionel Messi

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Benin: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida e Imourane Hassane; Junior Olaitan, Dokou Dodo y Jodel Dossou o Rodolfo Aloko; Steve Mounié o Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Hora: 20.00

Estadio: Monumental (River Plate)

Árbitro: Fernando Véjar (Chile)

TV: Telefé, TyC Sports

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