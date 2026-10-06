La Selección Argentina ya llegó al Monumental con Lionel Messi en su despedida

Ya se viene Argentina ante Benín
Formaciones confirmadas:
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Benin: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Liam Omore, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida e Imourane Hassane; Junior Olaitan, Yamirou Ourou y Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.
Los jugadores de la Selección Argentina saltan al campo de juego
Encabezados por Emiliano "Dibu" Martínez los jugadores de la Selección Argentina reciben el cariño del público en el estadio Monumental. Además, la cábala de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes no podía faltar.
CÁBALAS SON CÁBALAS... ¡Los caramelitos entre Rodrigo De Paul y Leandro Paredes (no participará del partido por suspensión de FIFA) no podían faltar en la despedida de Leo Messi! https://t.co/qLkmtod84a— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
Las lágrimas de Lionel Messi en su llegada al estadio Monumental
El ídolo argentino llorando en el micro camino al estadio Monumental.
LIONEL MESSI LLORANDO EN EL MICRO. https://t.co/XR9hp9kMpG— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026
El vestuario de la Selección Argentina ya está listo a la espera de Lionel Messi
A falta de una hora para el comienzo del partido, el vestuario ya está acomodado y desde la cuenta oficial de la Selección Argentina mostraron los preparativos.
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El micro de la Selección Argentina llega al Monumental junto a Lionel Messi
Luego de hacer un camino en medio de los hinchas que acompañaron al equipo por la autopista, los jugadores llegaron al Monumental para la despedida de Lionel Messi.
¿QUÉ ESTARÁ PASANDO POR ESA CABEZA? Leo Messi ya está en el Monumental y ya comienza a estar todo listo para su despedida de la Selección #GraciasLeo #ESPNF360 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/BoMx2eR65d— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
El emotivo homenaje de la FIFA a Lionel Messi
El máximo ente del fútbol mundial le rindió tributo a Lionel Messi y a su carrera futbolística con la camiseta de la Selección Argentina.
Un largo camino. Una carrera legendaria. #CopaMundialFIFA https://t.co/3H0iPJf6fL— Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) October 6, 2026
La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
La caravana de hinchas que se dirigen al estadio Monumental parece ser interminable. La fiesta se vive en las calles y un país se paraliza para despedir al ídolo nacional.
Ya se viene Argentina vs. Benín, el último baile de Lionel Messi
Probables formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Benin: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida e Imourane Hassane; Junior Olaitan, Dokou Dodo y Jodel Dossou o Rodolfo Aloko; Steve Mounié o Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.
Hora: 20.00
Estadio: Monumental (River Plate)
Árbitro: Fernando Véjar (Chile)
TV: Telefé, TyC Sports