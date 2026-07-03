viernes 03 de julio de 2026
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3 de julio de 2026
en vivo Todo listo.

La Selección Argentina, confirmada: Facundo Medina será titular en el lateral izquierdo

La Selección Argentina tiene todo confirmado para enfrentar a Cabo Verde: el lomense Facundo Medina será titular y Lautaro Martínez le ganó la pulseada a Julián Álvarez.

La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16vos del Mundial.&nbsp;

La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16vos del Mundial. 

La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16vos del Mundial.&nbsp;

La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16vos del Mundial. 

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Equipo confirmado: así va la Selección Argentina contra Cabo Verde

Con el lomense Facundo Medina en el lateral izquierdo y con Lautaro Martínez acompañando a Lionel Messi, estos son los 11 elegidos por Lionel Scaloni: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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La Scaloneta ya está en el Hard Rock Stedium de Miami: se viene Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026

Conociendo al rival: qué resistencia puede proponer Cabo Verde ante la Argentina

La Selección Argentina está a dos horas de enfrentar al hasta aquí revelación de la Copa del Mundo: Cabo Verde logró rescatar un empate contra España, uno de los grandes candidatos, y prácticamente fue el responsable de la eliminación bochornosa y tempranera de Uruguay, al que estuvo cerca de ganarle incluso. No perdió contra dos campeones del mundo, se clasificó segundo en la zona y hoy buscará dar el gran golpe del Mundial contra Lionel Messi y compañía.

Alertan por tormentas en Miami y el partido por los 16avos del Mundial podría retrasarse

La ciudad donde la Selección Argentina disputará su primer cruce eliminatorio está bajo pronóstico de fuertes lluvias. Si hay actividad eléctrica cerca del estadio, el protocolo obliga a interrumpir el encuentro. Miami, sede del encuentro, permanece bajo alerta por tormentas y las condiciones climáticas podrían alterar el normal desarrollo del partido si aparecen descargas eléctricas en las inmediaciones del Hard Rock Stadium.

Las lluvias preocupan de cara al comienzo del partido entre Argentina y Cabo Verde.

Las lluvias preocupan de cara al comienzo del partido entre Argentina y Cabo Verde.

Probables formaciones de Argentina y Cabo Verde

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges y Joao Paulo; Kevin Lenini; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro y Willy Semedo; Livramento. DT: Bubista.

Hora: 19. Árbitro: Drew Fischer (Canadá). Estadio: Hard Rock, Miami. TV: TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium y DSports.

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