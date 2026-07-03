La Selección Argentina, confirmada: Facundo Medina será titular en el lateral izquierdo

Equipo confirmado: así va la Selección Argentina contra Cabo Verde
Con el lomense Facundo Medina en el lateral izquierdo y con Lautaro Martínez acompañando a Lionel Messi, estos son los 11 elegidos por Lionel Scaloni: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
View this post on Instagram
La Scaloneta ya está en el Hard Rock Stedium de Miami: se viene Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026
#FIFAWorldCup Los colores de nuestra historia ¡Vamos por otro desafío! pic.twitter.com/9IDShCG3gp— Selección Argentina (@Argentina) July 3, 2026
Conociendo al rival: qué resistencia puede proponer Cabo Verde ante la Argentina
La Selección Argentina está a dos horas de enfrentar al hasta aquí revelación de la Copa del Mundo: Cabo Verde logró rescatar un empate contra España, uno de los grandes candidatos, y prácticamente fue el responsable de la eliminación bochornosa y tempranera de Uruguay, al que estuvo cerca de ganarle incluso. No perdió contra dos campeones del mundo, se clasificó segundo en la zona y hoy buscará dar el gran golpe del Mundial contra Lionel Messi y compañía.
#SelecciónMayor Cabo Verde, la revelación que desafiará a la Argentina en los 16avos de finalhttps://t.co/sQkeY94IhN pic.twitter.com/25ubtq28T4— Selección Argentina (@Argentina) July 3, 2026
Alertan por tormentas en Miami y el partido por los 16avos del Mundial podría retrasarse
La ciudad donde la Selección Argentina disputará su primer cruce eliminatorio está bajo pronóstico de fuertes lluvias. Si hay actividad eléctrica cerca del estadio, el protocolo obliga a interrumpir el encuentro. Miami, sede del encuentro, permanece bajo alerta por tormentas y las condiciones climáticas podrían alterar el normal desarrollo del partido si aparecen descargas eléctricas en las inmediaciones del Hard Rock Stadium.
Las lluvias preocupan de cara al comienzo del partido entre Argentina y Cabo Verde.
Probables formaciones de Argentina y Cabo Verde
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges y Joao Paulo; Kevin Lenini; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro y Willy Semedo; Livramento. DT: Bubista.
Hora: 19. Árbitro: Drew Fischer (Canadá). Estadio: Hard Rock, Miami. TV: TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium y DSports.