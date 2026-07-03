en vivo Todo listo. La Selección Argentina, confirmada: Facundo Medina será titular en el lateral izquierdo

La Selección Argentina tiene todo confirmado para enfrentar a Cabo Verde: el lomense Facundo Medina será titular y Lautaro Martínez le ganó la pulseada a Julián Álvarez.

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